Huawei Watch GT 6 tuż za rogiem. Nowy zegarek we wrześniu

Podczas wrześniowego wydarzenia marka zaprezentuje m.in. nową generację popularnych smartwatchy – serię Huawei Watch GT 6. Jak zapowiada producent, w porównaniu do swoich poprzedników będzie ona oferować lepszą wydajność baterii, rozszerzone funkcje monitorowania samopoczucia oraz aktywności sportowych na świeżym powietrzu. Równocześnie zadebiutują także produkty z innych kategorii, takich jak tablety i słuchawki.

Nowa generacja zegarków Watch GT

Seria Huawei Watch GT od lat wyróżnia się 14-dniową żywotnością baterii i rozbudowanymi funkcjami sportowymi. Producent chce jednak zrobić jeszcze więcej. Najnowsze modele zaoferują usprawnienia dotyczące wydajności oraz profesjonalne rozwiązania do aktywności na zewnątrz. Poza podstawowymi danymi treningowymi, takimi jak tętno, liczba spalonych kalorii czy efektywność ćwiczeń, zegarki wyposażone będą w system lokalizacji Huawei Sunflower, który zapewnia dokładne dane GPS, w tym dotyczące dystansu i tempa – co znacząco podnosi komfort aktywności na świeżym powietrzu.

Nie zabraknie też kluczowej technologii Huawei – systemu TruSense, który umożliwia szybkie i precyzyjne monitorowanie aktywności i samopoczucia użytkownika, wspierając go tym samym w codziennym dbaniu o kondycję.

Huawei mocno inwestuje w rozwój elektroniki noszonej, korzystając z zaplecza ponad dziesięciu globalnych centrów R&D i trzech laboratoriów zajmujących się parametrami życiowymi i sportem. Firma posiada już blisko 1000 patentów w dziedzinie inteligentnych urządzeń noszonych.