Sprzęt

NVIDIA ma problem. Chińczycy chcą zakazać ich układów

Wygląda na to, że wypowiedzi administracji USA odbiją się czkawką amerykańskiemu gigantowi na rynku kart graficznych i sprzętu AI.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 19:18
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
NVIDIA ma problem. Chińczycy chcą zakazać ich układów

Chińskie władze coraz mocniej przyglądają się roli amerykańskich chipów w krajowym ekosystemie sztucznej inteligencji. Rozpoczęto właśnie śledztwo dotyczące akceleratorów NVIDIA H20, aby sprawdzić, czy nie zawierają one potencjalnych backdoorów. Według ustaleń Financial Times, w Pekinie rozważany jest nawet całkowity zakaz sprzedaży tych układów, choć realizacja takiego planu nie byłaby prosta.

Dalsza część tekstu pod wideo

Chińskie firmy niekoniecznie chcą tego samego co ich rząd

Napięcia zaostrzyły się po wypowiedziach amerykańskiego sekretarza handlu Howarda Lutnicka, który stwierdził, że celem USA powinno być uzależnienie chińskich deweloperów od technologii amerykańskiej oraz że Państwo Środka i tak nie otrzymuje "najlepszych" rozwiązań. Komentarze te zostały odebrane przez chińskich liderów politycznych jako obraźliwe i doprowadziły do działań mających ograniczyć wpływ NVIDII.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Karta graficzna ASUS GeForce RTX 3060 Dual V2 OC 12GB
Karta graficzna ASUS GeForce RTX 3060 Dual V2 OC 12GB
0 zł
1179 zł - najniższa cena
Kup teraz 1179 zł
Karta graficzna GIGABYTE Radeon RX 7600 Gaming OC 8GB
Karta graficzna GIGABYTE Radeon RX 7600 Gaming OC 8GB
0 zł
1049 zł - najniższa cena
Kup teraz 1049 zł
Karta graficzna MSI GeForce RTX 5060 Ti Ventus 2X OC Plus 8GB DLSS 4
Karta graficzna MSI GeForce RTX 5060 Ti Ventus 2X OC Plus 8GB DLSS 4
0 zł
1603.77 zł - najniższa cena
Kup teraz 1603.77 zł
Advertisement

Coraz więcej lokalnych firm ogranicza zamówienia na H20 lub całkowicie z nich rezygnuje. Jednocześnie rośnie zainteresowanie rodzimymi alternatywami, takimi jak układy Huawei czy Cambricon, które mają być wystarczające dla prostszych zastosowań, zwłaszcza w zadaniach inferencyjnych. Pekin liczy, że w ciągu najbliższego roku uda się zwiększyć skalę produkcji własnych chipów AI i uniezależnić od dostaw z USA.

Obecnie jednak rynek wciąż pozostaje silnie uzależniony od amerykańskiej technologii. Przykładem jest firma DeepSeek, która musiała opóźnić premierę modelu R2, ponieważ początkowo korzystała z krajowych układów AI, lecz ostatecznie zmuszona była przejść na rozwiązania NVIDII. Pokazuje to, że mimo politycznych i gospodarczych nacisków, postępy w chińskiej sztucznej inteligencji nadal w dużej mierze zależą od chipów zza oceanu.

Image
telepolis
AI chiny Nvidia sztuczna inteligencja usa Stany Zjednoczone akcelerator sztucznej inteligencji Nvidia H20 akcelerator AI
Zródła zdjęć: NVIDIA
Źródła tekstu: The Financial Times, Wccftech, oprac. własne