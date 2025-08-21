Pixel 10 i Pixel Watch 4 z łącznością satelitarną. To działa też w Polsce
Najnowsze produkty firmy Google oferują między innymi łączność satelitarną. Skorzystają z nich zarówno właściciele smartfonów Pixel 10, jak i zegarka Pixel Watch 4. Rozwiązanie przyda się w sytuacjach awaryjnych i działa również w Polsce.
Łączność satelitarna w Pixelach
Zaprezentowane właśnie smartfony Google, czyli modele Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL i Pixel 10 Pro Fold, otrzymała obsługę łączności satelitarnej dzięki współpracy z firmą Skylo. To samo dotyczy zegarka Pixel Watch 4. Urządzenia umożliwią między innymi wysyłanie wiadomości awaryjnych czy udostępnianie lokalizacji, nawet gdy brakuje zasięgu sieci komórkowej.
Funkcja działa w wielu krajach, w tym w Polsce. Oznacza to, że w górach, nad morzem czy w innych trudno dostępnych miejscach użytkownicy będą mogli wezwać pomoc lub podzielić się swoją lokalizacją.
Pixel Watch 4 jako pierwszy z NB-NTN
Pixel Watch 4 stał się pierwszym urządzeniem na świecie z obsługą technologii NB-NTN, która daje bezpośredni dostęp do satelitów Skylo. Dzięki temu zegarek może samodzielnie łączyć się z siecią satelitarną, bez pomocy telefonu czy sieci naziemnej. To oznacza realne bezpieczeństwo na nadgarstku. SOS, lokalizacja i kontakt z ratownikami są możliwe nawet w kompletnej "dziurze zasięgowej".
SOS, lokalizacja i wiadomości
Rozwiązanie Skylo w Pixelach obejmuje trzy główne funkcje:
- Satellite SOS – bezpośrednie połączenie z numerami alarmowymi w USA, Kanadzie, Europie i Australii.
- Location Sharing – wysyłanie bieżącej lokalizacji przez Mapy Google lub Find Hub,
- Satellite Messaging – wiadomości satelitarne dostępne w wybranych planach operatorskich.
W przypadku zegarka Pixel Watch 4, funkcja SOS jest na razie ograniczona do USA, ale wkrótce pojawi się też w innych regionach. Smartfony Pixel 10 obsługują ją już w Polsce.