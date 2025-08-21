Sprzęt

Pixel 10 i Pixel Watch 4 z łącznością satelitarną. To działa też w Polsce

Najnowsze produkty firmy Google oferują między innymi łączność satelitarną. Skorzystają z nich zarówno właściciele smartfonów Pixel 10, jak i zegarka Pixel Watch 4. Rozwiązanie przyda się w sytuacjach awaryjnych i działa również w Polsce.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 19:56
Łączność satelitarna w Pixelach

Zaprezentowane właśnie smartfony Google, czyli modele Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL i Pixel 10 Pro Fold, otrzymała obsługę łączności satelitarnej dzięki współpracy z firmą Skylo. To samo dotyczy zegarka Pixel Watch 4. Urządzenia umożliwią między innymi wysyłanie wiadomości awaryjnych czy udostępnianie lokalizacji, nawet gdy brakuje zasięgu sieci komórkowej.

Dalsza część tekstu pod wideo

Funkcja działa w wielu krajach, w tym w Polsce. Oznacza to, że w górach, nad morzem czy w innych trudno dostępnych miejscach użytkownicy będą mogli wezwać pomoc lub podzielić się swoją lokalizacją.

Pixel Watch 4 jako pierwszy z NB-NTN

Pixel Watch 4 stał się pierwszym urządzeniem na świecie z obsługą technologii NB-NTN, która daje bezpośredni dostęp do satelitów Skylo. Dzięki temu zegarek może samodzielnie łączyć się z siecią satelitarną, bez pomocy telefonu czy sieci naziemnej. To oznacza realne bezpieczeństwo na nadgarstku. SOS, lokalizacja i kontakt z ratownikami są możliwe nawet w kompletnej "dziurze zasięgowej".

SOS, lokalizacja i wiadomości

Rozwiązanie Skylo w Pixelach obejmuje trzy główne funkcje:

  • Satellite SOS – bezpośrednie połączenie z numerami alarmowymi w USA, Kanadzie, Europie i Australii.
  • Location Sharing – wysyłanie bieżącej lokalizacji przez Mapy Google lub Find Hub,
  • Satellite Messaging – wiadomości satelitarne dostępne w wybranych planach operatorskich.

W przypadku zegarka Pixel Watch 4, funkcja SOS jest na razie ograniczona do USA, ale wkrótce pojawi się też w innych regionach. Smartfony Pixel 10 obsługują ją już w Polsce.

Image
telepolis
Google nowy smartfon google nowy zegarek Google łączność satelitarna Google Pixel 10 satelitarne SOS Google Pixel 10 Pro Google Pixel 10 Pro XL Google Pixel Watch 4
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Google, Android Headlines