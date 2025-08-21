Bank Pocztowy ułatwia życie Polakom. Nowa usługa zmienia wszystko
Bank Pocztowy zakończył wdrożenie usługi PocztowyID, umożliwiającej klientom zdalne potwierdzanie tożsamości. Dzięki temu klienci mogą założyć Profil Zaufany, uzyskać dostęp do danych urzędowych czy podpisywać dokumenty online.
Bank Pocztowy zaczął wdrażać usługę PocztowyID jeszcze w kwietniu, wtedy jednak nowość działała w ograniczonym zakresie i służyła wyłącznie do zdalnego potwierdzania tożsamości przy zawieraniu umów z firmami ubezpieczeniowymi czy operatorami telekomunikacyjnymi. Teraz usługa daje już pełnię możliwości, także w systemach publicznych
Bank Pocztowy odpala PocztowyID
PocztowyID umożliwia zdalne potwierdzanie tożsamości z wykorzystaniem usługi Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR) – mojeID. Rozwiązanie to pozwala klientom Banku Pocztowego bezpiecznie i wygodnie potwierdzać tożsamość zarówno u dostawców usług komercyjnych, takich jak np. firmy telekomunikacyjne, ubezpieczeniowe, jak i w serwisach administracji publicznej, gdzie mogą zakładać Profil Zaufany, uzyskać dostęp do danych urzędowych w takich systemach jak IKP czy ePUAP – w sprawach podatkowych, zdrowotnych, ubezpieczeniowych – oraz składać wnioski i podpisywać zdalnie dokumenty na stronach administracji publicznej.
W ramach PocztowyID użytkownik otrzymuje tzw. Środek Identyfikacji Elektronicznej, czyli zestaw danych klienta wykorzystywanych do uwierzytelniania jego tożsamości w środowisku cyfrowym z wykorzystaniem mojeID.
Z usługi PocztowyID może skorzystać każda pełnoletnia osoba posiadająca numer PESEL, której tożsamość została wcześniej zweryfikowana podczas osobistej wizyty w placówce Banku Pocztowego lub Poczty Polskiej na podstawie ważnego dokumentu tożsamości. Dodatkowym warunkiem jest posiadanie dostępu do bankowości internetowej Pocztowy24 i/lub aplikacji mobilnej Pocztowy.
Aby utworzyć PocztowyID, należy zalogować się do bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej Banku Pocztowego. Następnie, w sekcji „Ustawienia”, należy wybrać opcję „PocztowyID” i kliknąć przycisk „Utwórz”. Na ekranie pojawią się dane użytkownika, które będą stanowiły treść środka identyfikacji elektronicznej oraz wymagane oświadczenia do zaakceptowania. Po zweryfikowaniu danych i zapoznaniu się z regulaminem należy zaakceptować wymagane oświadczenia, a następnie kliknąć „Zatwierdź”. Ostatnim krokiem jest potwierdzenie dyspozycji utworzenia PocztowyID za pomocą hasła SMS przesłanego na numer przypisany do konta.