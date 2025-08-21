Bank Pocztowy ułatwia życie Polakom. Nowa usługa zmienia wszystko

Bank Pocztowy zaczął wdrażać usługę PocztowyID jeszcze w kwietniu, wtedy jednak nowość działała w ograniczonym zakresie i służyła wyłącznie do zdalnego potwierdzania tożsamości przy zawieraniu umów z firmami ubezpieczeniowymi czy operatorami telekomunikacyjnymi. Teraz usługa daje już pełnię możliwości, także w systemach publicznych

Bank Pocztowy odpala PocztowyID

PocztowyID umożliwia zdalne potwierdzanie tożsamości z wykorzystaniem usługi Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR) – mojeID. Rozwiązanie to pozwala klientom Banku Pocztowego bezpiecznie i wygodnie potwierdzać tożsamość zarówno u dostawców usług komercyjnych, takich jak np. firmy telekomunikacyjne, ubezpieczeniowe, jak i w serwisach administracji publicznej, gdzie mogą zakładać Profil Zaufany, uzyskać dostęp do danych urzędowych w takich systemach jak IKP czy ePUAP – w sprawach podatkowych, zdrowotnych, ubezpieczeniowych – oraz składać wnioski i podpisywać zdalnie dokumenty na stronach administracji publicznej.

W ramach PocztowyID użytkownik otrzymuje tzw. Środek Identyfikacji Elektronicznej, czyli zestaw danych klienta wykorzystywanych do uwierzytelniania jego tożsamości w środowisku cyfrowym z wykorzystaniem mojeID.

Z usługi PocztowyID może skorzystać każda pełnoletnia osoba posiadająca numer PESEL, której tożsamość została wcześniej zweryfikowana podczas osobistej wizyty w placówce Banku Pocztowego lub Poczty Polskiej na podstawie ważnego dokumentu tożsamości. Dodatkowym warunkiem jest posiadanie dostępu do bankowości internetowej Pocztowy24 i/lub aplikacji mobilnej Pocztowy.