Bank Pocztowy z cyfrową nowością. Duże ułatwienie dla klientów

Zakończenie drugiego etapu – integracji z e-usługami administracji publicznej , wdrażane we współpracy z KIR, planowane jest w II kwartale tego roku. Klienci Banku Pocztowego zyskają wtedy możliwość korzystania z usług online oferowanych przez podmioty publiczne, w tym uwierzytelnianie użytkownika przy zakładaniu i korzystaniu z Profilu Zaufanego.

Smartfon APPLE iPhone 15 Plus 5G 256GB 6.7" Żółty

Smartfon APPLE iPhone 15 Plus 5G 256GB 6.7" Żółty

W ramach PocztowyID użytkownik będzie miał wydany tzw. Środek Identyfikacji Elektronicznej , czyli zestaw danych klienta wykorzystywany do uwierzytelniania jego tożsamości w środowisku cyfrowym z wykorzystaniem usługi mojeID – zarówno u dostawców usług komercyjnych, jak i publicznych.

Dzięki usłudze PocztowyID klienci Banku Pocztowego zyskują możliwość bezpiecznego i wygodnego potwierdzania tożsamości online, co pozwoli im na korzystanie z usług online udostępnianych przez usługodawców korzystających z mojeID, m.in. firmy telekomunikacyjne, zakłady ubezpieczeń , dostawcy usług medycznych, firmy świadczące usługi finansowe

Z usługi PocztowyID może skorzystać każda pełnoletnia osoba posiadająca numer PESEL, której tożsamość została wcześniej zweryfikowana podczas osobistej wizyty w placówce Banku Pocztowego lub Poczty Polskiej na podstawie ważnego dokumentu tożsamości. Dodatkowym warunkiem jest posiadanie dostępu do bankowości internetowej Pocztowy24 i/lub aplikacji mobilnej Pocztowy.

Aby utworzyć PocztowyID, należy zalogować się do bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej Banku Pocztowego. Następnie, w sekcji „Ustawienia”, należy wybrać opcję „PocztowyID” i kliknąć przycisk „Utwórz”. Na ekranie pojawią się dane użytkownika, które będą stanowiły treść środka identyfikacji elektronicznej, oraz wymagane oświadczenia do zaakceptowania. Po zweryfikowaniu danych i zapoznaniu się z Regulaminem PocztowyID należy zaakceptować wymagane oświadczenia, a następnie kliknąć „Zatwierdź”. Ostatnim krokiem jest potwierdzenie dyspozycji utworzenia PocztowyID za pomocą hasła SMS przesłanego na numer przypisany do konta.