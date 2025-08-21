Płatności bezgotówkowe

Masz konto w mBanku? Lepiej to przeczytaj, zanim ruszysz na zakupy

Każdy komunikat bankowy o przerwie w usługach warto znać z wyprzedzeniem. Tylko wtedy przygotujemy się na tyle, aby uniknąć niepotrzebnego stresu, związanego z płatnościami. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 13:20
0
mBank słynie z tego, że chce dostarczyć swoim klientom usługi i rozwiązania najwyższej jakości i tym właśnie tłumaczy planowaną przerwę, która nastąpi w najbliższy weekend. Głównym powodem zakłóceń w usługach bankowych jest nic innego jak modernizacja systemów mBanku. 

Będziemy to robić w ten weekend, czyli w nocy z 23 na 24 sierpnia 2025 (z soboty na niedzielę).

- komunikuje mBank.

mBank - co nie będzie działało i w jakich godzinach? 

Karty płatnicze — przez całą noc nie zapłacimy kartą w sklepach stacjonarnych, restauracjach. Warto mieć także na uwadze fakt, że nie skorzystamy z bankomatu. Jeśli chodzi o płatności kartą w internecie, to nie będzie ona możliwa między godziną 2:30 a 7:00.

Serwis transakcyjny i aplikacja mobilna mBanku — między godzinami 2:30 a 7:00 nie zalogujemy się na nasze konto ani w aplikacji mobilnej banku, ani w serwisie transakcyjnym na stronie internetowej. Trzeba pamiętać o tym, że w tym czasie nie złożymy też żadnego wniosku.

Bank tłumaczy to tym, że podczas przerwy technicznej nie ma wglądu w nasze dane związane z bankiem. W związku z tym, jak najbardziej logiczne jest to, że w tym czasie nie zrealizujemy żadnej poważniejszej operacji. 

mBank ma jedną radę. Aby uniknąć nieprzyjemności, należy wszelkie ważniejsze przelewy zlecić wcześniej. Bank zawsze podaje tego typu komunikaty w odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, aby klienci mieli jak największy komfort korzystania z usług tej instytucji. 

Zobacz także: Bank ING rezygnuje z ważnej funkcji. Chodzi o płatności smartfonem

Image
telepolis
Zródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: mBank