Masz konto w mBanku? Lepiej to przeczytaj, zanim ruszysz na zakupy

mBank słynie z tego, że chce dostarczyć swoim klientom usługi i rozwiązania najwyższej jakości i tym właśnie tłumaczy planowaną przerwę, która nastąpi w najbliższy weekend. Głównym powodem zakłóceń w usługach bankowych jest nic innego jak modernizacja systemów mBanku.

Będziemy to robić w ten weekend, czyli w nocy z 23 na 24 sierpnia 2025 (z soboty na niedzielę). - komunikuje mBank.

mBank - co nie będzie działało i w jakich godzinach?

Karty płatnicze — przez całą noc nie zapłacimy kartą w sklepach stacjonarnych, restauracjach. Warto mieć także na uwadze fakt, że nie skorzystamy z bankomatu. Jeśli chodzi o płatności kartą w internecie, to nie będzie ona możliwa między godziną 2:30 a 7:00.

Serwis transakcyjny i aplikacja mobilna mBanku — między godzinami 2:30 a 7:00 nie zalogujemy się na nasze konto ani w aplikacji mobilnej banku, ani w serwisie transakcyjnym na stronie internetowej. Trzeba pamiętać o tym, że w tym czasie nie złożymy też żadnego wniosku.

Bank tłumaczy to tym, że podczas przerwy technicznej nie ma wglądu w nasze dane związane z bankiem. W związku z tym, jak najbardziej logiczne jest to, że w tym czasie nie zrealizujemy żadnej poważniejszej operacji.