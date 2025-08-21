Media Expert szaleje. Telefony Google Pixel 10 nawet 2300 zł taniej

Nowe smartfony Google Pixel 10, Pixel 10 Pro i Pixel 10 Pro XL trafiły właśnie do przedsprzedaży. Media Expert przygotował z tej okazji atrakcyjną promocję: klienci, którzy zdecydują się na zakup najnowszych modeli, otrzymają gwarantowany rabat w wysokości do 1100 zł i nawet kolejne 1200 zł w ramach odkupu starego urządzenia, naliczane na Kartę Podarunkową. Środki z karty można wykorzystać wyłącznie przy zakupie nowego Pixela.

Promocja polega na tym, że klient dokonujący zakupu nowego smartfonu z serii Google Pixel 10 ma możliwość uzyskania dodatkowej gratyfikacji w formie rabatu w kasie w sklepie Media Expert, jeżeli zdecyduje się na skorzystanie z usługi odkupu swojego używanego smartfonu w systemie FOXWAY:

Pixel 10 – rabat 850 zł,

Pixel 10 Pro – rabat 1100 zł,

Pixel 10 Pro XL – rabat 1100 zł.

Poza gwarantowanym rabatem klient otrzymuje standardowo doładowaną Kartę Podarunkową na wartość odkupu urządzenia.

Jak skorzystać z promocji?

Wybierz model Pixel 10, Pixel 10 Pro lub Pixel 10 Pro XL w sklepie Media Expert albo zamów online z odbiorem w salonie.

w sklepie Media Expert albo zamów online z odbiorem w salonie. Przy finalizacji transakcji poinformuj sprzedawcę o chęci skorzystania z usługi odkupu starego smartfonu.

o chęci skorzystania z usługi odkupu starego smartfonu. Zaakceptuj wycenę urządzenia – jej wartość zostanie naliczona na Kartę Podarunkową Media Expert, którą następnie przeznaczona zostanie na zakup nowego Pixela.

Aby skorzystać z promocji, odsprzedawany telefon powinien kwalifikować się do Programu Odkupu, m.in. uruchamiać się i działać bez konieczności podłączania do ładowarki, nie może nosić śladów zalania ani poważnych uszkodzeń.

Promocja podczas zakupu smartfonów Google nowej generacji potrwa do 11 września 2025 r. lub do wyczerpania puli urządzeń objętych akcją. Szczegóły znajdują się w regulaminie akcji.