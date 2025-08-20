Pixel 10. Nowa seria telefonów Google zadebiutowała, oto ceny

Wszystkie Pixele 10 napędzane są przez nowy układ Google Tensor G5, wspierany przez koprocesor Titan M2 odpowiadający za zabezpieczenia. Telefony wkraczają na rynek z Androidem 16 (otrzymają aż 7 lat aktualizacji), odświeżonym interfejsem Material 3 Expressive, a także z najnowszym modelem Gemini Nano na pokładzie, zoptymalizowanym do działania z układem Tensor G5.

Wygląd serii Google Pixel 10 nawiązuje do poprzedniej generacji, a z tyłu obudowy dostrzeżemy charakterystyczne, szerokie wyspy aparatów. Ciekawą nowością jest Pixelsnap – zupełnie nowa technologia magnetyczna, która umożliwia bezproblemowe podłączanie Pixela do ładowarek bezprzewodowych, stojaków, uchwytów i innych akcesoriów, nawet w przypadku korzystania z etui Google Pixelsnap. Wszystkie trzy modele zapewniają ochronę na poziomie IP68, są też dwustronnie zabezpieczone szkłem Gorilla Glass Victus 2.

Google Pixel 10

Pixel 10 wyposażony jest w 6,3-calowy wyświetlacz OLED Actua (1080 x 2424, 422 ppi, 120 Hz), teraz jeszcze jaśniejszy – osiąga szczytową jasność do 3000 nitów.

Układ Tensor G5 w Pixelu 10 wspierany jest przez 12 GB RAM oraz 128 lub 256 GB pamięci masowej, a funkcje komunikacyjne zapewniają standardy Dual SIM (nanoSIM + eSIM), 5G, Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 6, NFC oraz USB 3.2 typu C. Energię dostarcza akumulator o pojemności 4970 mAh, z ładowaniem przewodowym 30 W (55% w 30 minut) i bezprzewodowym 15 W (Qi 2).

Sekcję foto tworzą aparaty: główny 48 Mpix (f/1,7) z funkcją Macro Focus oraz stabilizacją OIS+EIS, szerokokątny 13 Mpix (f/2,2) oraz jednostka 10,8 Mpix z teleobiektywem (f/3,1, OIS+EIS), zoomem optycznym 5x i Super Res Zoomem do 20x. Z przodu znalazł się aparat selfie 10,5 Mpix z AF. Maksymalna rozdzielczość nagrywanych filmów to 4K w 60 kl./s (tył/przód).

Pixel 10 ma wymiary 152,8 x 72 x 8,6 mm i waży 204 g. Dostępne kolory to: Indigo, Frost, Lemongrass, Moonstone.

Pixel 10 Pro i Pixel 10 Pro XL

Pixel 10 Pro i Pixel 10 Pro XL to już prawdziwe flagowce Google. Oba modele oferują ekran LTPO OLED Super Actua o rozmiarach odpowiednio: 6,3 cala (1280 x 2856, 495 ppi) oraz 6,8 cala (1344 x 2992, 486 ppi) z jasnością szczytową do 3300 nitów i odświeżaniem 1-120 Hz.

Obydwa modele Pro dostały 16 GB pamięci RAM oraz pamięć masową 128/256/512 GB/1 TB (10 Pro) lub 256/512 GB/1 TB (10 Pro XL). Możliwości sieciowe modeli Pro są podobne, jak w podstawowym Pixelu 10, ale otrzymujemy dodatkowo także wsparcie dla Wi-Fi 7 (802.11be) oraz chip technologii lokalizacji bliskiego zasięgi UWB i wsparcie dla protokołu Thread dla urządzeń IoT.

Za czas pracy odpowiadają akumulatory 4870 mAh z ładowaniem 30 W i bezprzewodowym Qi 2 o mocy 15 W (10 Pro) oraz 5200 mAh z ładowaniem 45 W i Qi 2.2 25 W (10 Pro XL).

System foto Pixeli 10 Pro/XL tworzą trzy tylne aparaty: główny 50 Mpix Octa PD (f/1,68, OIS+EIS), szerokokątny 48 Mpix z AF (f/1,7) oraz 48 Mpix (f/2,8) z teleobiektywem, OIS+EIS, zoomem optycznym 5x i Pro Res Zoom do 100x. Filmy można nagrywać w rozdzielczości do 8K 24/30 kl./s. Z przodu znalazła się jednostka selfie 42 Mpix Dual PD z AF (f/2,2).

Jak zachwala Google, profesjonalny zoom 100x w modelach Pro wykorzystuje układ Tensor G5 i zupełnie nowy generatywny model obrazowania, aby inteligentnie odzyskiwać i ulepszać skomplikowane szczegóły.

Pixel 10 Pro ma wymiary: 152,8 x 72 x 8,6 mm i masę 207 g, a Pixel 10 Pro XL: 162,8 x 76,6 x 8,5 mm i 232 g. Smartfony dostępne są w kolorach: Porcelain, Obsidian, Moonstone, Jade.

Funkcje AI są, ale nie w Polsce

Siłą smartfonów Google Pixel 10 mają być także nowe funkcje AI, choć na początek nie będą dostępne w Europie i Polsce, lecz jedynie w USA.

Jedną z takich nowości jest Magiczna podpowiedź, dostępna w wybranych aplikacjach (np. Wiadomości Google, Telefon). Funkcja aktywnie przekazuje właściwe informacje w odpowiednim czasie. Na przykład podczas rozmowy z liniami lotniczymi Magiczna podpowiedź może automatycznie znaleźć szczegóły lotu w e-mailu i wyświetlić je na ekranie. Pomaga zarówno przypominać informacje, jak i podejmować działania – niezależnie od tego, czy chodzi o podanie adresu restauracji, czy znalezienie odpowiednich zdjęć dla znajomych, a wszystko to bez opuszczania czatu.

Funkcje AI jeszcze bardziej wchodzą też do aparatów. Nowy Fotoasystent wykorzystuje modele Gemini, aby sugerować sposoby na ulepszenie zdjęć – na przykład wybór innego kadrowania i kompozycji. Fotoasystent został stworzony z myślą o osobach, które dopiero zaczynają swoją przygodę z fotografią. Uczy podstawowych pojęć i inspiruje do robienia zdjęć w zupełnie nowy sposób.

Ceny w Polsce

Nowa seria Google Pixel wchodzi już do przedsprzedaży. Właściciele modeli Pixel 10 Pro i Pixel 10 Pro XL otrzymają też pełny rok dostępu do Google AI Pro. Ceny w Polsce: