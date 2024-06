Pułapka w Windowsie. Tę funkcję włączą tylko ryzykanci

Nowa usługa Recall już niedługo zadebiutuje na urządzeniach Copilot+ PC z Windows 11. Jeszcze przed premierą na jaw wyszły problemy z bezpieczeństwem. Dane wrażliwe mogą łatwo wpaść w niepowołane ręce.

Microsoft słabo zabezpiecza dane - poufne informacje z Recall zapisane w jednym pliku

Kevin Beaumont, tester bezpieczeństwa przeprowadził badania usługi Recall i podzielił się jego wynikami na platformie X. Jak wskazują wyniki śledztwa Beaumont'a, Microsoft mówi prawdę: żadne dane zapisane w ramach pracy Recall nie trafią do sieci. Nie oznacza to jednak, że usługa jest bezpieczna.

W ramach testów Beaumont odkrył, że usługa Recall zapisuje wszystkie dane uzyskane ze zrzutów ekranu w prostym pliku tekstowym, a dane wrażliwe: hasła, szczegóły rozmów i inne poufne dane nie są szyfrowane. Dane przechowywane w prostym pliku tekstowym mogą być dla hakerów łatwym łupem - przykładowy plik z danymi z kilku dni zajmuje 90 kB.

Dostęp do danych może uzyskać również każda osoba, która wejdzie w posiadanie komputera - wystarczy, że ktoś zaloguje się na profil użytkownika a uzyska pełen wgląd w jego historię. Co prawda, dane użytkownika są szyfrowane przez funkcje Windows BitLocker jednak, ma to miejsce tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone lub użytkownik nie jest zalogowany.

Funkcja Recall na Windows 11 - do czego ma służyć?

Recall to usługa oparta na sztucznej inteligencji, która automatycznie wykonuje zrzuty ekranu komputera co pięć sekund. Dzięki temu użytkownik może wrócić do dowolnego momentu swojej pracy, wydając odpowiednią komendę chatbotowi Copilot AI. Teoretycznie może to być przydatna funkcja, jednak już teraz wzbudza niepokój ze względów na ochronę prywatności.

Nowa usługa Microsoft zadebiutuje na komputerach Copilot + PC z systemem Windows 11 już w czerwcu tego roku. Usługa zostanie wprowadzona dopiero na nowych komputerach - warto o tym pamiętać i ewentualnie wyłączyć usługę Recall. Możliwe jednak, że do czasu premiery Microsoft poprawi luki bezpieczeństwa.



