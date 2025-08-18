Hammer Ranger, nowy pancerniak na terenowe przygody. Oto cena

Marka Hammer wprowadza do sprzedaży Rangera, kompaktowy, wytrzymały telefon zaprojektowany dla miłośników terenowych przygód. Jak zdradza producent, to dopiero pierwszy telefon z nowej linii Hammer, opracowanej specjalnie dla outdoorowców, którzy potrzebowali lekkiego, poręcznego i jednocześnie pancernego sprzętu w teren.

Nowy Hammer może się pochwalić certyfikatem IP69 i standardem wojskowym MIL‑STD‑810H, które potwierdzają odporność na wodę, kurz i upadki. Telefon przeszedł droptest z wysokości 1,8 m i został stworzony, by działać w deszczu, błocie i wstrząsach, jakie towarzyszą wyprawom w teren.

Jak podkreśla producent, to jeden z najbardziej kompaktowych modeli w historii marki Hammer. Jest wyposażony w 6‑calowy ekran IPS, a telefon łatwo mieści się w kieszeni kurtki. Jego konstrukcja umożliwia obsługę jedną ręką, nawet w rękawicach. Dodatkową odporność wyświetlacza na żwir i uderzenia zapewnia szkło Gorilla Glass 5.

Sercem Rangera jest dobrze znany i sprawdzony, choć już nieco leciwy układ MediaTek Helio G99. Smartfon dostępny jest w dwóch wersjach pamięci – 8/256 GB oraz 6/128 GB. Jego niewątpliwym atutem jest wsparcie dla technologii eSIM, warto także docenić klasyczne złącze minijack 3,5 mm, a w terenie przydać się może również programowalny HAMMER Key. Telefon zapewnia łączność 4G, nie zabrakło w nim NFC.

Sekcję foto w Rangerze tworzy aparat główny 50 Mpix, szerokokątny 8 Mpix oraz przedni 16 Mpix do selfie. Tryb zdjęć pod wodą umożliwia robienie zdjęć w rzekach i jeziorach.

Energię dostarcza akumulator 5000 mAh ze wsparciem szybkiego ładowania 30 W i z funkcją powerbanku. Co ważne, dzięki odczepianym pleckom baterię można wymienić, co pozwoli działać Rangerowi bez przerw nawet na kilkudniowych wyprawach, z dala od cywilizacji. Całość działa na Androidzie 15.

Hammer Ranger jest dostępny w sklepie producenta. Ma być także sprzedawany w wybranych elektromarketach: Media Markt, Media Expert, RTV EURO AGD, x-kom, Komputronik, NEONET. Cena urządzenia została ustalona na 1099 zł dla wariantu 6/128 GB. Wkrótce w sprzedaży pojawi się również wersja 8/256 GB, w cenie 1299 zł.