Zapomnij o smartfonie. Meta szykuje coś lepszego i tańszego

Meta przygotowuje się do kolejnej dużej premiery na rynku wearable, czyli urządzeń ubieralnych. Już w przyszłym miesiącu firma ma zaprezentować pierwsze inteligentne okulary z wbudowanym wyświetlaczem, a według najnowszych informacji cena będzie niższa niż pierwotnie zakładano.

Amerykanie chcą zaoferować sprzęt w każdym segmencie cenowym

Zamiast spodziewanej kwoty ponad 1000 dolarów (ok. 3649 złotych), urządzenie ma zostać wycenione na 800 dolarów (ok. 2915 złotych). To wyraźna obniżka marży, która ma pomóc właścicielom Facebooka w szybkim zdobyciu rynku, zanim konkurencja pokaże własne rozwiązania.

Podobną strategię w przeszłości stosowało już Apple czy Samsung, rezygnując początkowo z części zysków, aby spopularyzować swoje produkty. Taki krok pozwala bowiem zwiększyć potencjalne grono odbiorców, nie pozycjonując produktu jako luksusowego. Nie ma się jednak co oszukiwać - to nadal będzie sprzęt głównie dla entuzjastów.

Okulary nazywane roboczo "Hypernova" zaoferują użytkownikowi niewielki ekran dostosowany do wyświetlania powiadomień, map oraz specjalnych mini-aplikacji bezpośrednio w polu widzenia. Kontrola ma odbywać się za pomocą specjalnej opaski na nadgarstek, nad którą Meta pracuje od lat.