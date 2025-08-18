Vivo rozdaje smartfony i akcesoria. Lato kończy się z przytupem

Akcesoria gratis do końca sierpnia

Do 31 sierpnia trwa akcja promocyjna, w której przy zakupie wybranych modeli Vivo można dostać akcesoria bez dopłaty. W zależności od wyboru telefonu, w zestawie znajdziemy słuchawki TWS, szybkie ładowarki FlashCharge, a w przypadku Vivo V50 – nawet pełen pakiet dodatków.

Vivo V50 to sprzęt stworzony do portretów. Na pokładzie znajdziemy między innymi aparat 50 Mpix z optyczną stabilizacją i AI Aura Light 2.0. A na dokładkę bateria 6000 mAh i szybkie ładowanie 90 W. W promocyjnym zestawie w prezencie do smartfonu otrzymamy słuchawki TWS 3e oraz ładowarkę 90 W FlashCharge.

Ekran 6.77" AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 2.63 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 6000mAh Pamięć wbudowana 512 GB

Vivo V50 Lite 4G to smartfon o lekkiej konstrukcji, wyposażony jednak w potężną baterię o pojemności 6500 mAh. Urządzenie jest napędzane układem Qualcomm Snapdragon 685 (Mediatek Deimensity 6300 w wersji 5G). Jest też aparat z matrycą Sony IMX882 50 Mpix, który oferuje robi zdjęcia przy każdym świetle. A w prezencie do smartfonu można dostać słuchawki TWS 3e.

Ekran 6.77" AMOLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 2.8 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 6500mAh Pamięć wbudowana 256 GB

Do codziennych zadań może się przydać Vivo Y19s. Smartfon ma duży ekran 6,68” HD+, baterią 5150 mAh i aparat 50 Mpix. W komplecie są też certyfikaty potwierdzające wytrzymałość urządzenia. To solidny wybów dla mniej wymagających użytkowników. Vivo dokłada do niego ładowarkę 44 W FlashCharge w prezencie.

Ekran 6.68" IPS LCD Pamięć RAM 8 GB Procesor 1.8 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 6500mAh Pamięć wbudowana 256 GB

Kup X200 i odbierz dodatkowy smartfon

Od 18 sierpnia do 14 września obowiązuje jeszcze jedna promocja. Każdy, kto zdecyduje się na zakup flagowego Vivo X200 Pro lub Vivo X200 FE, otrzyma w prezencie dodatkowy telefon – Vivo Y19s 6/128 GB. To praktyczny bonus, który można wykorzystać jako drugi telefon albo przekazać bliskiej osobie.

Vivo X200 Pro to flagowiec z MediaTekiem Dimensity 9400 i układem V3+ do przetwarzania obrazu. Aparat ZEISS z główną matrycą 200 Mpix i teleobiektywem peryskopowym robi wrażenie, podobnie jak bateria 6000 mAh z ładowaniem 90 W.

Ekran 6.78" AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 3.626 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 6000mAh Pamięć wbudowana 512 GB

Vivo X200 FE to bardziej kompaktowy telefon z ekranem 6,31”, układem MediaTek Dimensity 9300+ i baterią 6500 mAh. Wyróżnia się aparatem ZEISS Super Telephoto 50 Mpix z maksymalnym zoomem do 100x (optyczny 3x) i odpornością IP68/IP69.