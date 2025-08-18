Sprzęt

Vivo rozdaje smartfony i akcesoria. Lato kończy się z przytupem

Lato się kończy, ale Vivo nie zwalnia tempa. Producent przygotował serię promocji, w których można zgarnąć akcesoria gratis, kupić smartfony w obniżonych cenach, a nawet otrzymać dodatkowy telefon w prezencie.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 18:15
0
Akcesoria gratis do końca sierpnia

Do 31 sierpnia trwa akcja promocyjna, w której przy zakupie wybranych modeli Vivo można dostać akcesoria bez dopłaty. W zależności od wyboru telefonu, w zestawie znajdziemy słuchawki TWS, szybkie ładowarki FlashCharge, a w przypadku Vivo V50 – nawet pełen pakiet dodatków.

Vivo V50 to sprzęt stworzony do portretów. Na pokładzie znajdziemy między innymi aparat 50 Mpix z optyczną stabilizacją i AI Aura Light 2.0. A na dokładkę bateria 6000 mAh i szybkie ładowanie 90 W. W promocyjnym zestawie w prezencie do smartfonu otrzymamy słuchawki TWS 3e oraz ładowarkę 90 W FlashCharge.

Vivo V50 5G
Vivo V50 5G

Vivo V50 5G
Ekran 6.77" AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 2.63 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 6000mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Zobacz więcej

Zobacz: Vivo V50: aparat ZEISS, światło Aura i duża bateria (test)

Vivo V50 Lite 4G to smartfon o lekkiej konstrukcji, wyposażony jednak w potężną baterię o pojemności 6500 mAh. Urządzenie jest napędzane układem Qualcomm Snapdragon 685 (Mediatek Deimensity 6300 w wersji 5G). Jest też aparat z matrycą Sony IMX882 50 Mpix, który oferuje robi zdjęcia przy każdym świetle. A w prezencie do smartfonu można dostać słuchawki TWS 3e.

Vivo V50 Lite
Vivo V50 Lite

Vivo V50 Lite
Ekran 6.77" AMOLED
Pamięć RAM 8 GB
Procesor 2.8 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 6500mAh
Pamięć wbudowana 256 GB
Zobacz więcej

Do codziennych zadań może się przydać Vivo Y19s. Smartfon ma duży ekran 6,68” HD+, baterią 5150 mAh i aparat 50 Mpix. W komplecie są też certyfikaty potwierdzające wytrzymałość urządzenia. To solidny wybów dla mniej wymagających użytkowników. Vivo dokłada do niego ładowarkę 44 W FlashCharge w prezencie.

Vivo Y19s
Vivo Y19s

Vivo Y19s
Ekran 6.68" IPS LCD
Pamięć RAM 8 GB
Procesor 1.8 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 6500mAh
Pamięć wbudowana 256 GB
Zobacz więcej

Kup X200 i odbierz dodatkowy smartfon

Od 18 sierpnia do 14 września obowiązuje jeszcze jedna promocja. Każdy, kto zdecyduje się na zakup flagowego Vivo X200 Pro lub Vivo X200 FE, otrzyma w prezencie dodatkowy telefon – Vivo Y19s 6/128 GB. To praktyczny bonus, który można wykorzystać jako drugi telefon albo przekazać bliskiej osobie.

Vivo X200 Pro to flagowiec z MediaTekiem Dimensity 9400 i układem V3+ do przetwarzania obrazu. Aparat ZEISS z główną matrycą 200 Mpix i teleobiektywem peryskopowym robi wrażenie, podobnie jak bateria 6000 mAh z ładowaniem 90 W.

Vivo X200 Pro
Vivo X200 Pro

Vivo X200 Pro
Ekran 6.78" AMOLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 3.626 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 6000mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Zobacz więcej

Vivo X200 FE to bardziej kompaktowy telefon z ekranem 6,31”, układem MediaTek Dimensity 9300+ i baterią 6500 mAh. Wyróżnia się aparatem ZEISS Super Telephoto 50 Mpix z maksymalnym zoomem do 100x (optyczny 3x) i odpornością IP68/IP69.

Vivo X200 FE
Vivo X200 FE

Vivo X200 FE
Ekran 6.31" AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 3.4 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 6500mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Zobacz więcej

Zobacz: Test Vivo X200 FE. Niepozorny, a potrafi zawstydzić duże flagowce

telepolis
vivo smartfon w prezencie promocje vivo akcesoria w prezencie Vivo X200 Pro vivo V50 Lite vivo Y19s Vivo X200 FE Vivo V50 5G vivo v50 lato 2025
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Vivo
Źródła tekstu: Vivo