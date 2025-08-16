Oprogramowanie

Microsoft przypomina: za dwa miesiące nadchodzi koniec

Chyba się starzeję, bo mam wrażenie, że jeszcze nie tak dawno pracowałem na Windowsie 8.1 i cieszyłem się z aktualizacji do nowego systemu Windows 10. A przecież ten już niedługo traci wsparcie.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 10:17
O czym po raz kolejny przypomina Microsoft. Stanie się to 14 października. Tego dnia wszystkie wersje systemu Windows 10 od wersji 22H2 stracą swoje wsparcie. Podobnie sytuacja ma się z Windows 10 2015 LTSB i WIndows 10 IoT Enterprise LTSB 2015

Dalsza część tekstu pod wideo

Koniec wsparcia Windows 10

Jak możemy przeczytać w komunikacie, który pojawił się w centrum wiadomości:

14 października 2025 r. system Windows 10 w wersji 22H2 (edycje Home, Pro, Enterprise, Education i IoT Enterprise) zakończy wsparcie techniczne. Miesięczna aktualizacja zabezpieczeń z października 2025 r. będzie ostatnią dostępną aktualizacją dla tych wersji. Po tej dacie urządzenia z tymi wersjami nie będą już otrzymywać comiesięcznych aktualizacji zabezpieczeń i wersji zapoznawczych, zawierających zabezpieczenia przed najnowszymi zagrożeniami bezpieczeństwa.

Oznacza to koniec poprawek, oraz pomocy technicznej dotyczącej systemu. Chociaż znając życie, w razie wykrycia szczególnie dużej i groźnej luki bezpieczeństwa Microsoft zrobi wyjątek. Miejmy jednak nadzieje, że takie okoliczności nie wystąpią. To może być dobry czas na zakup licencji na Windows 11.

telepolis
Microsoft Windows 10 Windows 11 Windows 10 koniec wsparcia
Zródła zdjęć: Wachiwit / Shutterstock
Źródła tekstu: bleepingcomputer.com