Microsoft przypomina: za dwa miesiące nadchodzi koniec
Chyba się starzeję, bo mam wrażenie, że jeszcze nie tak dawno pracowałem na Windowsie 8.1 i cieszyłem się z aktualizacji do nowego systemu Windows 10. A przecież ten już niedługo traci wsparcie.
O czym po raz kolejny przypomina Microsoft. Stanie się to 14 października. Tego dnia wszystkie wersje systemu Windows 10 od wersji 22H2 stracą swoje wsparcie. Podobnie sytuacja ma się z Windows 10 2015 LTSB i WIndows 10 IoT Enterprise LTSB 2015.
Koniec wsparcia Windows 10
Jak możemy przeczytać w komunikacie, który pojawił się w centrum wiadomości:
14 października 2025 r. system Windows 10 w wersji 22H2 (edycje Home, Pro, Enterprise, Education i IoT Enterprise) zakończy wsparcie techniczne. Miesięczna aktualizacja zabezpieczeń z października 2025 r. będzie ostatnią dostępną aktualizacją dla tych wersji. Po tej dacie urządzenia z tymi wersjami nie będą już otrzymywać comiesięcznych aktualizacji zabezpieczeń i wersji zapoznawczych, zawierających zabezpieczenia przed najnowszymi zagrożeniami bezpieczeństwa.
Oznacza to koniec poprawek, oraz pomocy technicznej dotyczącej systemu. Chociaż znając życie, w razie wykrycia szczególnie dużej i groźnej luki bezpieczeństwa Microsoft zrobi wyjątek. Miejmy jednak nadzieje, że takie okoliczności nie wystąpią. To może być dobry czas na zakup licencji na Windows 11.