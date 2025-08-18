Roborock kusi obniżkami cen z okazji swoich 11. urodzin

Roborock Saros 10R

To prawdziwy flagowiec. Nie tylko oferuje funkcje odkurzania i mopowania, ale także niezwykle niski profil. Dzięki temu wjedzie pod znakomitą większość kanap, sprzątając całą podłogę, a nie tylko przestrzeń pozbawioną mebli i pod stołem. Dodatkowo jego stacja dokująca, która potrafi nie tylko opróżnić pojemnik, ale i oczyścić robota zapewnia mu bezobsługowość. Długi czas z tym robotem spędził Arek, więc zainteresowanych zapraszam do jego tekstu. Cena Roborock Saros 10R dzięki obniże wynosi obecnie 3999 zł.

Roborock Qrevo Edge 5V1

To robot o potężnej mocy ssania wynoszącej 18 500 Pa, który został wyposażony w dwa ruchome pady mopujące. Dzięki duetowi, na który składa się LiDAR i kamera RGB doskonale potrafi zorientować się w otoczeniu, co ułatwia mu sprzątanie. Dodatkowo jego stacja ładująca oferuje funkcję samoczyszczenia. A wszystko to w promocyjnej cenie 2699 zł.

Roborock Q10 VF+

Jest to podstawowy model, który wciąż jednak zaskakuje mocą ssącą na poziomie 10 000 Pa. Jego mop, chociaż znacznie prostszy, niż u wyżej wymienionych wibruje z częstotliwością 3000 razy na minutę. Natomiast stacja dokująca pozwala na automatyczne oczyszczenie jego zbiornika. Możecie go nabyć za 1199 zł.

