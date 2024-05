Nowa funkcja Windows 11 może stać się koszmarem. Dotyczy każdego

Firma Microsoft właśnie ogłosiła nowe funkcje Copilot+ w Windows 11. Pierwsza z nich to Recall "Przywołaj natychmiast". Funkcja ta jest wielce przydatna, ale jej wprowadzenie może stać się nie lada koszmarem, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo i prywatność.

Recall, czyli "Przywołaj natychmiast" od Windows 11

Chyba nie ma nieczego bardziej frustrującego, niż znalezienie czegoś, o czym wiemy, że widzieliśmy już na naszym komputerze, ale za nic w świecie nie możemy ponownie zlokalizować. Należałoby mieć nienaganny porządek w folderach i pamiętać dokładnie nazwę folderu, w którym znajduje się szukany plik. Możliwe? W większości przypadków niewykonalne. Nie sposób pamiętać lokalizacji wszystkich plików, nazw stron internetowych oraz przewijać setki e-maili z załącznikami.

Windows 11 znalazł cudowny lek na tą potrzebę znalezienia potrzebnego pliku. Dzięki funkcji Recall bez problemu uzyskamy wirtualny dostęp do tego, co widzieliśmy na swoim desktopie. To coś w rodzaju pamięci fotograficznej.

Komputery Copilot+, podobnie jak ludzie, przechowują w pamięci informacje w oparciu o relacje i skojarzenia. Pomogą nam utrzymać porządek informacyjny i zapamiętać rzeczy, które wypadły nam z głowy. Dzięki Recall, skorzystamy z zapamiętanych wskazówek i szybko oraz intuicyjnie znajdziemy to, czego szukamy.

Możemy do woli przewijać na osi czasu, aby znaleźć to, czego szukamy. Działa to w dowolnej aplikacji, stronie internetowej, albo dokumencie. Użytkownik zawsze może wrócić do miejsca, w którym już był, niezależnie od tego, o jaki typ szukanego pilku chodzi. Czy jest to e-mail od szefa, czy konkretny czat w Teams'ach.

Recall - czy do końca bezpieczny? Pojawiły się pytania

Recall wykorzystuje Twój osobisty indeks semantyczny, zbudowany i przechowywany w całości na Twoim urządzeniu.

- przekonuje Yusuf Mehdi z Microsoftu.

Oznacza to, że wszelkie migawki należą do użytkownika, może on w dowolny sposób nimi zarządzać - przewijać, usuwać, dostosowywać według potrzeb. Może też wstrzymywać w dowolnym momencie ikony w zasobniku systemowym, widniejącym na pasku zadań. Firma Microsoft zapewnia, że użytkownik ma pełną kontrolę nad prywatnością. Firma twierdzi także, że absolutnie żadne dane nie będą wysyłane na ich serwery. Zatem w jaki sposób bedą te dane lokalnie zabezpieczane na urządzeniach z Windows 11? Jeśli wydarzy się tak, że ktoś niepożądany uzyska dostęp do urządzenia, czy system będzie w stanie odzyskać dostęp do danych? Co z analizą danych wrażliwych, które powinny zostać wysłane w celu zanalizowania informacji w trybie offline? Takie pytania pojawiły się zaraz po ogłoszeniu nowości. Firma Microsoft z pewnością się do nich wkrótce odniesie.

