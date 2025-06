Apple szykuje taniego MacBooka. W środku będzie układ z iPhone'a

Apple przygotowuje się do wprowadzenia na rynek nowego laptopa, a ma on połączyć kompaktowe rozmiary z przystępną ceną . Nienazwany jeszcze, 13-calowy model , przypominający smukłego MacBooka Air, będzie korzystać z układu A18 Pro - tego samego, który zasila najnowsze iPhone’y.

Szykowane są przynajmniej cztery wersje kolorystyczne

Amerykanie co prawda mają już kilka generacji autorskich procesorów z serii M na bazie architektury ARM, ale postawienie na mobilny SoC ma znacząco obniżyć koszty produkcji i tym samym cenę końcowego produktu. Mimo wszystko wydajność ma być wystarczająca do codziennych zadań jak surfowanie po sieci, oglądanie filmów i seriali czy nauka.

Biorąc pod uwagę, że iPhone 16 Pro i 16 Pro Max z A18 Pro osiągają w programie Geekbench 6 około 3400 punktów dla wydajności jednowątkowej i 8500 dla wielowątkowej, to w pierwszym przypadku dostaniemy możliwości podobne do Apple M4, w drugim zaś niemal identyczne do Apple M1. Gorzej może wyglądać kwestia układu graficznego i wydajności w AI.