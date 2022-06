Hitowy serial Netflixa powraca z drugim sezonem

Squid Game to jedno z największych zaskoczeń ostatnich lat. Koreański serial, który powstawał 12 lat, okazał się ogromnym sukcesem Netflixa i jego twórców. Nic dziwnego, że właśnie zapowiedziano 2. sezon.

Na oficjalnym profilu Squid Game na Twitterze oficjalnie potwierdzono, że koreański serial otrzyma drugi sezon. Scenarzysta i zarazem reżyser Hwang Dong-hyuk obiecuje zupełnie nowe wyzwania, jakie zostaną postawione przed uczestnikami gry.

On your marks.

Get set.

Greenlight.

Squid Game continues, only on Netflix.#SquidGameS2 pic.twitter.com/spH30iRDO4