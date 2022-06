Ważna usługa wchodzi do Polski. Dostaniesz ją w Plusie i Polsat Box

Polacy od lat wyczekują tej usługi. W końcu się pojawi i będzie dostępna również ę w ofertach Polsat Box, Plusa, Netii i Polsat Box Go. Grupa Polsat będzie jedynym operatorem usług płatnej telewizji w Polsce, który będzie oferował Disney+.

Bogata biblioteka filmów i seriali Disney+, w końcu będzie oficjalnie dostępna w Polsce. Usługa zadebiutuje w naszym kraju już 14 czerwca. Oprócz standardowego dostępu przez stronę internetową i aplikację mobilną, będzie można oglądać oryginalne produkcje Disneya w pakiecie Polsatu.

Disney+ znajdzie się:

w Polsat Box – pakiety telewizji razem z Disney+ od 35 zł/mies. W ofertach z pakietem L i z pakietami dodatkowymi oraz abonamentem od 100 zł/mies. dostęp do Disney+ w cenie oferty przez całą umowę,

– pakiety telewizji razem z Disney+ od 35 zł/mies. W ofertach z pakietem L i z pakietami dodatkowymi oraz abonamentem od 100 zł/mies. dostęp do Disney+ w cenie oferty przez całą umowę, w Plusie – bez opłat przez rok w każdym abonamencie głosowym oraz internetowym (Internet 5G/LTE i Plus Światłowód),

– bez opłat przez rok w każdym abonamencie głosowym oraz internetowym (Internet 5G/LTE i Plus Światłowód), w Netii – bez opłat przez rok w ofertach szybkiego, stacjonarnego dostępu do internetu oraz pakietach z usługami TV. Bez opłat aż przez 2 lata za połączenie 3 usług abonamentowych (Internet, TV, telefon komórkowy z przeniesieniem numeru),

w Polsat Box Go – w nowym pakiecie Polsat Box Go Premium z Disney+, który jest połączeniem ponad 100 kanałów telewizyjnych, bogatej biblioteki filmów, seriali, programów rozrywkowych i informacyjnych oraz biblioteki Disney+, w promocyjnej cenie 50 zł/mies.

Disney+ w Polsat Box - cena zaczyna się od 35 złotych miesięcznie

Disney+ pojawi się jako opcja do wykupienia w każdym pakiecie telewizji satelitarnej i kablowej. W najtańszym już za 35 złotych miesięcznie, klienci Polsat Box uzyskają dostęp do 51 jeden kanałów. Następnie pakiet M w cenie 45 złotych zaoferuje Disney+ wraz 73 innymi kanałami. Pakiet M Sport to Disney+ i 79 innych kanałów za 70 złotych. W ofertach z pakietem L z wybranymi pakietami dodatkowymi i abonamentem od 100 zł miesięcznie, dostęp do Disney+ klienci Polsat Box otrzymają w cenie oferty, przez całą umowę.

Disney+ w Plusie. Rok za darmo?

Usługa Disney+ będzie dostępna również w Plusie. Co więcej, klienci mogą liczyć na cały rok korzystania z subskrypcji bez opłat z umową na 24 miesiące – Plus Abonament, Plus dla Firm, Plus Internet 5G/LTE i Plus Światłowód. Po okresie promocyjnym Disney+ będzie płatny 28,99 zł za miesiąc.

Dobra wiadomość jest taka, że Disney+ będzie wliczony w skierowaną do rodzin promocję, w ramach której klienci mogą dobrać nawet 5 dodatkowych abonamentów za 1 zł przez 12 miesięcy.

Disney+ w ofercie Netii. Rok za darmo w pakiecie z Internetem

Również Netia zaoferuje dostęp do serwisu Disney+ w ramach wszystkich ofert swoich flagowych usług, czyli szybkiego, stacjonarnego dostępu do Internetu (np. łącze w technologii światłowodowej od 50 zł/mies.) oraz pakietów z usługą telewizyjną (podstawowy pakiet TV w cenie usługi internetowej). Zawierając dowolną umowę na okres 24 miesięcy, klienci otrzymają dostęp do Disney+ przez rok bez opłat, a przez kolejne miesiące w cenie 28,99 zł.

Polsat Box Go - nowy pakiet

W Polsat Box Go oryginalne produkcje Disneya będą dostępne wraz z nowym pakietem. Ten obejmie wszystkie programy, które dotychczas klienci mogli obejrzeć w Polsat Box Go Premium i zostanie wzbogacony o usługę Disney+. Promocyjna cena pakietu Polsat Box Go Premium z Disney+ to 50 zł za miesiąc.

Źródło zdjęć: Cyfrowy Polsat

Źródło tekstu: Cyfrowy Polsat