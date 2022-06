Polsat Box Go pokaże wszystkie mecze Ligi Narodów UEFA

Telewizja Polsat transmituje na swoich sportowych kanałach mecze Ligi Narodów UEFA. Mecze można śledzić na żywo również w usłudze Polsat Box Go.

1 czerwca 2022 roku ruszyła trzecia edycja rozgrywek Ligi Narodów UEFA. Bierze w niej udział 55 europejskich federacji krajowych, które zostały podzielone na 4 dywizje, w ramach których utworzono grupy: A, B, C i D. Najlepsze zespoły będą walczyć o końcowy triumf w turnieju Final Four, zaplanowanym na 14-18 czerwca 2023 roku. Pierwszy etap rozgrywek potrwa do 14 czerwca tego roku.

Reprezentacja Polski znalazła się w dywizji A, co oznacza, że gra z najsilniejszymi przeciwnikami. Pierwsze spotkanie z Walią na Stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu Biało-Czerwoni wygrali 2:1. Kolejny mecz podopieczni Czesława Michniewicza rozegrali z Belgią wczoraj (8.06.2022) w Brukseli, ulegając gospodarzom (wynik 6:1). W pozostałych dwóch czerwcowych kolejkach Polacy zmierzą się z Holandią na wyjeździe (11.06) oraz z Belgią u siebie (14.06). Przed każdym spotkaniem Reprezentacji Polski na antenie Polsat Sport Premium 1 będzie prowadzone studio Ligi Narodów UEFA. Terminarz Polaków przewiduje sześć meczów: cztery w czerwcu i dwa we wrześniu. Transmisja spotkań Biało-Czerwonych dostępna będzie w usłudze Polsat Box Go na komputerach (www.polsatboxgo.pl) oraz wybranych Smart TV.

Czerwcowy kalendarz rozgrywek

W Polsat Box Go będą dostępne na żywo mecze wszystkich kolejek, co oznacza, że wybrane spotkania będzie można oglądać wyłącznie w tym serwisie. Lista czerwcowych meczów, które będzie można obejrzeć tylko w Polsat Box Go, wygląda tak:

9 czerwca : Malta – Estonia (20.35), Kosowo – Irlandia Płn. (20.35), Macedonia Płn. – Gruzja (20.35), Gibraltar – Bułgaria (20.35),

: Malta – Estonia (20.35), Kosowo – Irlandia Płn. (20.35), Macedonia Płn. – Gruzja (20.35), Gibraltar – Bułgaria (20.35), 10 czerwca : Mołdawia – Łotwa (17.50), Andora – Liechtenstein (20.35), Białoruś – Kazachstan (20.35),

: Mołdawia – Łotwa (17.50), Andora – Liechtenstein (20.35), Białoruś – Kazachstan (20.35), 11 czerwca : Wyspy Owcze – Litwa (17.50),Czarnogóra - Bośnia i Hercegowina (20.35),

: Wyspy Owcze – Litwa (17.50),Czarnogóra - Bośnia i Hercegowina (20.35), 12 czerwca : Grecja – Kosowo (20.35), Malta – San Marino (20.35),

: Grecja – Kosowo (20.35), Malta – San Marino (20.35), 13 czerwca : Azerbejdżan – Białoruś (17.50), Islandia – Izrael (20.35),

: Azerbejdżan – Białoruś (17.50), Islandia – Izrael (20.35), 14 czerwca: Mołdawia – Andora (17.50), Bośnia i Hercegowina – Finlandia (20.35), Luksemburg – Wyspy Owcze (20.35), Liechtenstein – Łotwa (20.35), Rumunia – Czarnogóra (20.35).

Mecze pierwszych czterech kolejek Ligi Narodów UEFA użytkownicy Polsat Box Go mogą oglądać na żywo i na wielu urządzeniach – telewizorach, komputerach, smartfonach czy tabletach – w ramach pakietu Polsat Box Go Sport. Serwis zapewnia funkcje Chromecast i AirPlay, umożliwiające przesyłanie obrazu z telefonu lub tabletu na przykład na ekran telewizora.

Spotkania Ligi Narodów UEFA 2022/2023 transmitowane na kanałach sportowych Telewizji Polsat (np. Polsat Sport Premium), mogą oglądać abonenci telewizji satelitarnej, kablowej IPTV i internetowej platformy Polsat Box.

