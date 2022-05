Polsat Box Go z nową komedią romantyczną na wyłaczność

Oferta Polsat Box Go wzbogaciła się o nową komedię romantyczną To musi być miłość, którą obejrzeć można na stronie polsatboxgo.pl lub w aplikacji serwisu na wielu urządzeniach.

„To musi być miłość” to wyreżyserowany przez Michała Rogalskiego film, którego akcja rozgrywa się pomiędzy Bożym Narodzeniem a Sylwestrem. Opowiada o sile więzów rodzinnych i niesamowitej mocy prawdziwej przyjaźni. Matka trzech dorosłych córek wyjeżdża do Sopotu, aby jeszcze raz przemyśleć decyzję o swoim ślubie. Niespodziewanie dołączają do niej córki. Okazuje się, że ich związki nie są tak idealne, jak się im wydawało. W ramach rodzinnych obrad muszą zmierzyć się z rzeczywistością i zdecydować, co dalej. Tymczasem ich partnerzy zrobią wszystko, aby naprawić błędy i odzyskać zaufanie. Doprowadza to do wielu niespodziewanych i zabawnych sytuacji.

W produkcji wystąpili między innymi Małgorzata Kożuchowska („Wygrać marzenia”, „Gierek”, „Rodzinka.pl”, „Listy do M. 2”), Anna Smołowik („Podatek od miłości”, „Juliusz”, „Prosta historia o morderstwie”, „Listy do M. 4”), Ina Sobala („Najlepszy”, „Żmijowisko”, „39 i pół tygodnia”, „Chyłka”), Małgorzata Zajączkowska („Noc Walpurgi”, „Constans”, „Pogoda na jutro”, „Planeta Singli. Osiem historii”), Tomasz Karolak („Listy do M.”, „Kuchnia”, „Rodzinka.pl”, „Miłość do kwadratu”), Rafał Królikowski („Pół serio”, „Nigdy w życiu”, „Hotel 52”, „W jak morderstwo”), Mateusz Rusin („Mecenas Porada”, „Ranczo”, „Powidoki”, „Volta”) i Jan Englert („Przepis na życie”, „Chyłka”, „Dziewczyny z Dubaju”, „Świadek”).

Za produkcję odpowiada Akson Studio, a koproducentami są Telewizja Polsat, Cyfrowy Polsat i Polkomtel. Film był współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Do kin wprowadziła go Dystrybucja Mówi Serwis. Scenariusz napisała Agnieszka Pilaszewska, a autorem zdjęć jest Maciej Lisiecki. Kinowa premiera miała miejsce 5 listopada 2021 roku.

Jak obejrzeć „To musi być miłość” w Polsat Box Go?

Użytkownicy platformy Polsat Box Go mogą wypożyczyć film „To musi być miłość” za 20 zł na 48 godzin i oglądać w tym czasie produkcję dowolną liczbę razy. Film jest dostępny bez reklam, w dowolnym miejscu i czasie na stronie polsatboxgo.pl oraz w aplikacji na urządzeniach mobilnych z systemami Android, iOS i Harmony OS, wybranych Smart TV i Android TV, a także za pośrednictwem Apple TV, Amazon Fire TV oraz dekoderów. Serwis zapewnia funkcje Chromecast i AirPlay, umożliwiające przesyłanie obrazu z telefonu lub tabletu na przykład na ekran telewizora.

Źródło zdjęć: Cyfrowy Polsat

Źródło tekstu: Cyfrowy Polsat