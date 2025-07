Donald Trump rozważa deportację Elona Muska. Skończy w Afryce

Od początku roku Tesla cały czas traci na wartości

Warto przypomnieć, że według magazynu Forbes majątek Muska wynosi 406 miliardów dolarów, co czyni go najbogatszym człowiekiem na świecie. Jednak od czasu konfliktu z prezydentem Stanów Zjednoczonych akcje Tesli notują regularne spadki, a dane sprzedażowe z Europy i prognozy analityków wskazują na utrzymujące się spowolnienie w sektorze pojazdów elektrycznych. Jeszcze w styczniu Tesla miała wartość 1800 złotych, w czerwcu do 1315 złotych, a dzisiaj to "tylko" 1079 złotych za akcję.