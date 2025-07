PKO Bank Polski wprowadza rewolucję w płatnościach

Jak to działa w praktyce?

Szybkość, wygoda i bezpieczeństwo

PKO Bank Polski jest tam, gdzie jego klienci. Zakupy online stały się codziennością, a nowa metoda płatności to odpowiedź na potrzeby tych, którzy cenią szybkość, bezpieczeństwo i wygodę. Klienci nie muszą wielokrotnie wpisywać numeru karty, daty ważności ani kodu CVV. Visa Mobile to nowoczesne i intuicyjne rozwiązanie, które ułatwia codzienne bankowanie.

Usługa Visa Mobile opiera się na rozwiązaniu Click to Pay oraz globalnym standardzie bezpieczeństwa EMV Secure Remote Commerce. Technologia ta została opracowana, by podnieść poziom ochrony transakcji online. To znacząco zmniejsza ryzyko oszustw oraz odsetek odrzuconych płatności. Dla klienta oznacza to większy spokój i satysfakcję z zakupów.