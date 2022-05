PlayStation to nie tylko gry. Trwają prace nad trzema nowymi serialami

PlayStation coraz mocniej rozwija swoje marki. Oprócz gier Japończycy zaangażowali się w tworzenie filmów i seriali. Dzisiaj ogłoszono trzy kolejne.

Właśnie odbyła się prezentacja PlayStation dla inwestorów, w trakcie której padło kilka ważnych zapowiedzi. Japończycy pracują aż nad trzema nowymi serialami, związanymi z należącymi do nich markami i nie chodzi o tytuły, o których wiemy już od jakiegoś czasu.

PlayStation Productions pracuje nad kolejnymi serialami

PlayStation Productions, czyli oddział odpowiedzialny właśnie za filmy i seriale, ogłosił prace nad trzema nowymi seriami. Ekranizacji doczekają się Horizon, które powstaje we współpracy z Netflixem, God of War na Amazon Prime Video oraz Gran Turismo (tutaj platforma VOD nie jest jeszcze znana).

To już kolejne filmy i seriale, nad którymi pracuje PlayStation. Wcześniej ogłoszono między innymi The Last of Us (HBO Max), film Ghost of Tsushima, a także serial Twisted Metal (NBC Peacock). Najbliżej premiery jest ten pierwszy z Pedro Pascalem i Bellą Ramsey w rolach Joela oraz Ellie.

Na temat trzech nowych zapowiedzi nie wiemy wiele. Prawdopodobnie przyjdzie nam trochę poczekać na ich premierę. Jestem pewny, że w przypadku Horizon oraz God of War fani bardzo wysoko postawią poprzeczkę i nie będzie łatwo sprostać ich wymaganiom. Zastanawia mnie też serial Gran Turismo, w końcu gry z tej serii praktycznie nie mają fabuły. Z drugiej strony wystarczy cokolwiek w temacie samochodów i wyścigów, aby pasowało.

Zresztą fani już wyrazili swoje zdanie i domagają się zatrudnienia Rose Leslie w roli Aloy. Szkocka aktorka znana jest z roli Ygritte w Grze o Tron i rzeczywiście jak mało kto zdaje się pasować do serialu Horizon.

