PlayStation chwali się liczbami. Wejście w PC-ty okazało się sukcesem

Od kilku lat PlayStation wydaje swoje starsze gry także na PC-tach. Japończycy w końcu pochwalili się konkretnymi liczbami i już wiemy, skąd dalsze plany wobec komputerów.

PlayStation od zawsze skupiało się na własnych konsolach. Najmocniejszym argumentem Japończyków były produkcje ekskluzywne, w które można było zagrać tylko na PS4 czy teraz PS5. Sytuacja zmieniła się kilka lat temu, kiedy to PlayStation zaczęło wydawać swoje starsze produkcje również na PC-tach.

Jak PlayStation radzi sobie na PC?

Na komputerach możemy w tym momencie zagrać w kilka gier, które jeszcze do niedawna były zarezerwowane tylko dla konsol PlayStation. To między innymi Horizon Zero Daw, God of War oraz Days Gone, a w planach są już kolejne.

Sony twierdziło, że PC-towa działalność jest sukcesem, ale nigdy nie znaliśmy dokładnych liczb. Aż do teraz. PlayStation w końcu pochwaliło się liczbą sprzedanych kopii gier na komputerach, a także wynikającymi z tego przychodami. Zdecydowanie największym sukcesem jest do tej pory Horizon Zero Dawn, które znalazło 2,4 mln nabywców. Przełożyło się to na 60 mln dolarów przychodu.

Na drugim miejscu znajduje się God of War z wynikiem 971 tys. sprzedanych gier i 26,2 mln dol. przychodu. Warto jednak zaznaczyć, że gra dostępna się od nieco ponad 4 miesięcy, więc wynik na pewno poprawi. Najgorzej poradziło sobie Days Gone, które w rok sprzedało się w liczbie 852 tys. egzemplarzy.

Z tytułu gier na komputery Sony zarobiło w 2020 roku (fiskalnym) 35 mln dolarów. W 2021 kwota wzrosła do 80 mln dolarów. W 2022 roku firma planuje wygenerować aż 300 mln dolarów zysku. Pomóc ma w tym między innymi niedawne przejęcie Nixxes, które ma zająć się portowaniem gier z PlayStation na PC-ty.

Źródło zdjęć: BONDART PHOTOGRAPHY / Shutterstock.com

Źródło tekstu: wccftech