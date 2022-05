Obiecywali i nie dali. Nowe PlayStation Plus już budzi kontrowersje

Nowa wersja usługi PlayStation Plus, która ma być odpowiedzią na Xbox Game Pass, zadebiutowała w pierwszych azjatyckich państwach. Mogą z niej korzystać mieszkańcy Malezji, Singapuru, Korei Południowej, Tajwanu, Tajlandii, Indonezji oraz Hongkongu. Jednak nie są specjalnie zadowoleni.

Gdy nowe pakiety PlayStation Plus zostały zapowiedziane, Sony obiecało w sumie około 700 gier. Aż 400 z nich z PS5 i PS4 miało być dostępnych już na drugim poziomie abonamentu. Później Japończycy pokazali listę, zastrzegając, że nie jest ona pełna. Wszyscy byli pewni, że ostatecznie gier będzie tyle, ile początkowo obiecywano.

Official launch line up is barely %30 of what was promised in the announcement. Service has 230ish games in total while PS advertised it as 740 in total. Just by going off of PS4/PS5 games it should be 400. Yet its not even 200. I like the service but a terrible launch.