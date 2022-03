PlayStation odpowiedziało na Xbox Game Pass. Nie na to czekaliśmy

PlayStation oficjalnie zaprezentowało nowe, wyższe poziomu usługi PlayStation Plus. To odpowiedź na Xbox Game Pass, ale czy na to właśnie liczyliśmy?

Od kilku dni mówiło się, że w tym tygodniu PlayStation pokaże swoją odpowiedź na Xbox Game Pass, znaną pod kodową nazwą Spartacus. Dzisiaj Japończycy zaprezentowali wszystko w szczegółach i muszę przyznać, że nie jestem do końca przekonany.

PlayStation Spartacus, czyli nowe poziomy PS Plus

Usługa do tej pory określana jako PlayStation Spartacus została zaprezentowana jako dwa dodatkowe poziomy PS Plus, które od podstawowego pakietu różnią się ceną oraz możliwościami. Oferta prezentuje się następująco:

PlayStation Plus Essential:

Oferuje te same możliwości, co dotychczasowe PS Plus, czyli darmowe gry co miesiąc (dwie!), zniżki, możliwość grania online oraz chmurę na zapisy gier.

Cena w Europie: 8,99 euro miesięcznie, 24,99 euro kwartalnie i 59,99 euro rocznie

PlayStation Plus Extra

Oferuje to samo, co pakiet Essential, a dodatkowo: dostęp do około 400 najlepszych gier z PlayStation 4 i PlayStation 5, w tym wielu hitów z portfolio PlayStation Plus oraz firm trzecich.

Cena w Europie: 13,99 euro miesięcznie, 39,99 euro kwartalnie i 99,99 euro rocznie.

PlayStation Plus Premium

Oferuje to samo, co Essential i Extra, a dodatkowo daje dostęp do 340 gier z PlayStation 3 (przez chmurę) oraz PlayStation, PS2 i PSP (przez chmurę i do pobrania).

Dostęp przez chmurę będzie dostępny tylko tam, gdzie aktualnie jest dostępna usługa PlayStation Now (czyli prawdopodobnie nie w Polsce)

Wersje próbne gier, które pozwolą na przetestowanie ich przed zakupem.

Cena: 16,99 euro miesięcznie, 49,99 euro kwartalnie i 119,99 euro rocznie.

Co ważne, pakiet PS Plus Premium ma być minimalnie tańszy wszędzie tam, gdzie nie jest dostępne PlayStation Now, więc tym samym nie można korzystać z grania w chmurze. W tych krajach, w tym prawdopodobnie także w Polsce, pakiet ten będzie się nazywał PlayStation Plus Deluxe.

Nowa oferta będzie wprowadzana stopniowo, najpierw w Azji, potem w Ameryce, a później także w Europie. We wszystkich krajach i na wszystkich kontynentach Sony chce udostępnić usługę przed rozpoczęciem drugiej połowy 2022 roku, czyli do końca czerwca.

Jak Wam się podoba pomysł PlayStation na rywalizację z Xbox Game Pass? Sam nie jestem do końca przekonany. Ceny wydają się wysokie, nie znamy listy gier i nie ma co liczyć na nowe produkcje od razu w dniu premiery. Lepsze to niż dotychczasowa oferta, ale czy to godna konkurencja dla Xboxa?

AKTUALIZACJA:

Warto zauważyć, że w informacji PlayStation jest mowa o dwóch darmowych grach co miesiąc w pakiecie Essential. Jeśli nie jest to błąd, to Sony zamierza pogorszyć swoją ofertę, bo do tej pory zawsze oferowane były trzy tytuły!

