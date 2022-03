Aktualizacja PlayStation 5. Sony potwierdza kluczową funkcję

Sony potwierdziło, że w najbliższych miesiącach PlayStation 5 zostanie wzbogacone o funkcję, której gracze domagali się od samego początku.

Sony wydało aktualizację do PlayStation 5, która zmienia oznaczenie oprogramowania konsoli na 22.01-05.00. Nowa wersja systemu wprowadza kilka mniejszych nowości, w tym między innymi możliwość tworzenia i dołączania do otwartych i zamkniętych grup na PS5 i PS4. Pojawiła się też obsługa komend głosowych, ale tylko w języku angielskim.

To jednak nie sama aktualizacja jest najciekawsza, a zapowiedź Sony przy okazji jej wydania. Japońska firma potwierdziła, że w najbliższych miesiącach wprowadzona zostanie funkcja, której gracze domagali się od samego początku. Zapewne domyślacie się, o co może chodzić.

Variable Refresh Rate na PlayStation 5

Sony potwierdziło, że w najbliższych miesiącach zostanie wprowadzona aktualizacja, która doda na PlayStation 5 obsługę VRR, czyli Variable Refresh Rate. To technika synchronizacji obrazu, która działa na tej same zasadzie, co G-Sync oraz FreeSync. Oznacza to, że rozgrywka wydaje się płynniejsza i znika problem tzw. rozrywania obraz (ang. screen tearing).

VRR będzie dostępne pod warunkiem korzystania z telewizorów i monitorów wyposażonych w złącze HDMI 2.1 oraz obsługę VRR. Dlatego warto wcześniej się zorientować, czy Wasz ekran oferuje taką funkcję. Same gry również muszą wspierać Variable Refresh Rate, ale to akurat można rozwiązać za pomocą aktualizacji.

Więcej szczegółów mamy poznać w przyszłości.

