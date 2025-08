Tak się kończy monopol. HBM4 ma być rekordowo drogie

SK hynix planuje pozostać liderem na rynku najwydajniejszej pamięci DRAM , a tym samym Koreańczycy jako pierwsi zaoferowali nowy standard HBM4 . Wygląda jednak na to, że NVIDIA zapłaci za te układy znacznie więcej niż w przypadku dotychczasowej technologii - HBM3E . To zaś może przełożyć się na ceny akceleratorów AI , których używa m.in. OpenAI, xAI, Google i Meta.

Gracze mogą spać spokojnie, karty graficzne nie podrożeją

Według koreańskich mediów, w pierwszej połowie 2025 roku NVIDIA płaciła za 12-warstwowe moduły HBM4 około 500 dolarów za sztukę , co stanowi wzrost o 60-70% w porównaniu do HBM3E, których cena wynosiła około 300 dolarów. Wynika to nie tylko z większej złożoności procesu technologicznego, ale także wykorzystania litografii 4 nm od TSMC .

Zieloni nie mają jednak dużego wyboru. Zarówno Micron , jak i Samsung mają zaległości względem SK hynix. Mówimy nie tylko o czasie wprowadzania nowych technologii, ale i mocach przerobowych. Udowodniła to już sytuacja z HBM3E dla serii Blackwell Ultra oraz to, że moduły od Samsunga nie przeszły testów jakościowych NVIDII .

A co to oznacza do Kowalskiego i Nowaka? Na szczęście karty graficzne nie podrożeją - wręcz przeciwnie. Konsumenckie układy korzystają ze słabszych, ale dużo tańszych w produkcji standardów jak GDDR6, GDDR6X oraz GDDR7. I nic nie zanosi się na to, by czekała nas przesiadka na HBM - ten typ zarezerwowany jest dla układów do pracy ze sztuczną inteligencją.