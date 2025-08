AMD z nową kartą graficzną. Znamy specyfikację

Premiera ma nastąpić jeszcze w trzecim kwartale 2025

Jak podaje serwis VideoCardz, zobaczymy tutaj rdzeń AMD Navi 44 XL wyposażony w 2048 procesorów strumieniujących oraz 8 GB pamięci GDDR6 na 128-bitowej szynie danych. Innymi słowy to taka sama konfiguracja jak we wspomnianym Radeonie RX 9060 XT .

Różnica będzie w taktowaniach GPU - 2400 MHz bazowo i do 2990 MHz w trybie boost, czyli kolejno o 130 i 140 MHz mniej. Wybrano również wolniejsze moduły DRAM - 18 zamiast 20 Gbps, co przełoży się na spadek przepustowości pamięci z 320 do 288 GB/s. Interfejs pozostaje bez zmian i to nadal PCI Express 5.0 x16, ale dokładny pobór mocy jest tajemnicą.