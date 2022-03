Sony wysyła paczki z tajemniczym prototypem konsoli

Europejski oddział Sony wysłał do Stanów Zjednoczonych tajemniczy sprzęt. Czy to wczesnej wersje PlayStation 5 Pro? A może devkity PlayStation VR2?

W ciągu kilku ostatnich miesięcy Sony wysłało do Stanów Zjednoczonych mnóstwo przesyłek. Od października 2021 do stycznia 2022 do USA trafiło kilka tysięcy kartonów z tzw. devikatami, których używają deweloperzy do tworzenia gier. Nie ma w tym nic zaskakującego.

Tajemnicza konsola Sony PlayStation

Jednak wśród tych przesyłek znajduje się jedna mocno tajemnicza. W listopadzie 2021 roku z Wielkiej Brytanii do Norfolk w USA wysłano 4 kartony o łącznej wadze 694 kg z czymś, co zostało określone mianem prototypu konsoli do gier (video game consol prototype). Co to może być?

Możliwości jest kilka. Po pierwsze, może to być bardzo wczesna wersja PlayStation 5 Pro. Nie jest tajemnicą, że Sony prawdopodobnie pracuje nad ulepszoną wersję konsoli nowej generacji. Może to być też coś w rodzaju PS5 Slim, czyli odchudzonej wersji urządzenia. Nie można też wykluczyć, że to wczesny prototyp PlayStation VR2. Mogą to być też po prostu devkity nowej wersji PS5 lub PSVR2.

Nie wiadomo, czemu paczka trafiła akurat do Norfolk w stanie Virginia. Nie ma tam żadnego, ważnego oddziału Sony. Trop prowadzi jedynie do centrum serwisowych, ale to w żaden sposób nie zdradza, czym mogłaby być tajemnicza przesyłka. Dlatego możemy jedynie domniemywać.

Jeśli miałbym zgadywać, to stawiałbym przede wszystkim na PlayStation VR2, o którym w ostatnich tygodniach jest coraz głośniej. Chyba jest jeszcze za wcześnie na PlayStation 5 Slim lub Pro.

