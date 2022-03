Na PlayStation VR2 jeszcze poczekamy. Wyciekła data premiery

Wyciekła prawdopodobna data premiery gogli wirtualnej rzeczywistości PlayStation VR2. Chwilę jeszcze na nie poczekamy.

PlayStation VR2 wiemy już niemal wszystko. Sony ujawniło nie tylko oficjalną specyfikację gogli, ale w ostatnich dniach zaprezentowało także zdjęcia nowego modelu. Jedyną tajemnicą pozostają na ten moment cena i data premiery. W kontekście tej ostatniej pojawiły się ciekawe doniesienia.

PlayStation VR2 - data premiery

Na kanale PSVR Without Parole na YouTubie, który specjalizuje się w tematyce PlayStation VR, pojawiły się informacje na temat prawdopodobnej daty premiery nowej generacji gogli. Twórca kanału ma na swoim koncie kilka potwierdzony z czasem plotek, więc można wierzyć, że ma dobre źródła.

Według jego informacji PlayStation VR2 trafią do sprzedaży mniej więcej za rok, w pierwszym kwartale 2023 roku. Taka decyzja może być podyktowana kilkoma kwestiami. Po pierwsze, Sony chce, aby PS5 miało lepszą dostępność i trafiło do większej liczby domów. Po drugie, do tego czasu deweloperzy powinni już doskonale wiedzieć, jak wycisnąć maksimum wydajności z konsoli i wykorzystać ją do gier VR.

Trudno wyrokować, czy PlayStation VR2 odniesie wielki sukces. Pierwszy model raczej nie był wielkim hitem. Ogromną rolę na pewno odegra cena, a ta nadal pozostaje niewiadomą.

