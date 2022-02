Oficjalnie: Sony prezentuje nowe gogle PlayStation VR2

Sony oficjalnie zaprezentowało okulary wirtualnej rzeczywistości PlayStation VR2. Co już o nich wiemy?

Na oficjalnym blogu PlayStation pojawiły się pierwsze zdjęcia goli wirtualnej rzeczywistości PlayStation VR2! Te prezentują się podobnie do kontrolerów PlayStation VR2 Sense. Mają obły kształt, który producent określa mianem "orbity".

PlayStation VR2 na pierwszych zdjęciach

Wygląd nowych gogli jest oczywiście zgodny z designem konsoli PlayStation 5 i przygotowanych do niej akcesoriów, w tym kontrolera DualSense czy też słuchawek Pulse 3D.

Naszym celem jest stworzenie zestawu słuchawkowego, który nie tylko stanie się atrakcyjną częścią wystroju Twojego salonu, ale także pozwoli Ci zanurzyć się w świecie gry w takim stopniu, w którym prawie zapomnisz, że używasz zestawu słuchawkowego lub kontrolera. Z tego powodu zwróciliśmy bardzo dużą uwagę na ergonomię zestawu słuchawkowego i przeprowadziliśmy szeroko zakrojone testy, aby zapewnić wygodę dla użytkowników o różnych rozmiarach głowy.

- komentuje Hideaki Nishino, starszy wiceprezes PlayStation.

Na blogu możemy przeczytać, że PlayStation wykorzystało doświadczenie zebrane przy okazji tworzenia pierwszego modelu PlayStation VR i usprawniło to, co usprawnić się dało. Dlatego też nowa wersja pozwoli między innymi na regulację soczewek. Pomimo dodania nowych funkcji udało się też zmniejszyć rozmiar i masę gogli, co pozwoli na jeszcze dłuższej sesje grania.

Nadal nie wiemy, kiedy PlayStation VR2 trafią do sprzedaży. Znamy już ich wygląd i specyfikację, ale data premiery oraz cena nadal pozostają tajemnicą.

