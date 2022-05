Gotowi na zawód roku? Znamy gry dostępne w nowym PlayStation Plus

Sony ujawniło listę gier w PlayStation Plus Extra i Premium. Szykuje się gigantyczne rozczarowanie?

Sony szykuje rewolucję. Już 22 czerwca zadebiutować ma nowa wersja PlayStation Plus z podziałem na trzy poziomy subskrypcji. To oznacza, że do jej premiery został niecały miesiąc, a my nadal nie dowiedzieliśmy się najważniejszego: w jakie gry będą mogli zagrać posiadacze pakietów PlayStation Plus Extra i Premium.

Ale że Japończycy wiecznie nas trzymać w niepewności nie mogą (choć na tym etapie podejrzewam, że chętnie by to zrobili), to na oficjalnym blogu PlayStation ujawniono wreszcie listę tytułów. Ujmę to tak: jeśli tymi grami Sony planuje reklamować nową usługę, to zaczynam mieć o do niej poważne obawy.

Poniżej znajduje się lista gier na PlayStation 4 i 5, które znajdziemy w pakiecie PlayStation Plus Extra. Jak łatwo policzyć, jest ich trochę mniej niż deklarowane kilkukrotnie "ponad 400 tytułów", więc trzymam kciuki, że Sony nie odsłoniło jeszcze wszystkich atutów.

Co warto zauważyć, choć znaczna część produkcji była już dostępna w ramach PlayStation Plus, jest tu kilka hitów "dużego kalibru", w tym m.in. Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Valhalla oraz Marvel's Guardians of the Galaxy.

PlayStation Plus Extra - lista gier na PS4/PS5:

Alienation | Housemarque, PS4

Ashen | Annapurna Interactive,PS4

Assassin’s Creed Valhalla | Ubisoft, PS4/PS5

Batman: Arkham Knight | WB Games, PS4

Bloodborne | FromSoftware, PS4

Celeste | Maddy Makes Games, PS4

Cities: Skylines | Paradox Interactive, PS4

Concrete Genie | Pixelopus, PS4

Control: Ultimate Edition | 505 Games, PS4/PS5

Days Gone | Bend Studio, PS4

Dead Cells| Motion Twin, PS4

Dead Nation Apocalypse Edition | Housemarque, PS4

Death Stranding and Death Stranding Director’s Cut | Kojima Productions, PS4/PS5

Demon’s Souls | Bluepoint Games, PS5

Destruction AllStars | Lucid Games, PS5

Everybody’s Golf | Japan Studio, PS4

Far Cry 3 Remaster | Ubisoft, PS4

Far Cry 4 | Ubisoft, PS4

Final Fantasy XV Royal Edition | Square Enix Co. LTD, PS4

For Honor | Ubisoft, PS4

Ghost Of Tsushima Director’s Cut | Sucker Punch, PS4/ PS5

God of War | Santa Monica Studio, PS4

Gravity Rush 2 | Japan Studio, PS4

Gravity Rush Remastered | Japan Studio, PS4

Hollow Knight | Team Cherry, PS4

Horizon Zero Dawn | Guerrilla, PS4

Infamous First Light | Sucker Punch, PS4

Infamous Second Son | Sucker Punch, PS4

Knack | Japan Studio, PS4

LittleBigPlanet 3 | Sumo Digital, PS4

LocoRoco 2 Remastered | Japan Studio, PS4

LocoRoco Remastered | Japan Studio, PS4

Marvel’s Guardians of the Galaxy | Square Enix Co. LTD., PS4/PS5

Marvel’s Spider-Man | Insomniac Games, PS4

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Insomniac Games, PS4/PS5

Matterfall |Housemarque, PS4

MediEvil | Other Ocean, PS4

Mortal Kombat 11 | WB Games, PS4/PS5

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4

NBA 2K22 | 2K Games, PS4/PS5

Outer Wilds | Annapurna Interactive, PS4

Patapon 2 Remastered | Japan Studio, PS4

Patapon Remastered | Japan Studio, PS4

Red Dead Redemption 2 | Rockstar Games, PS4

Resident Evil | Capcom Co., Ltd, PS4

Resogun | Housemarque, PS4

Returnal | Housemarque, PS5

Shadow of the Colossus | Japan Studio, PS4

Soulcalibur VI | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4

South Park: The Fractured but Whole | Ubisoft, PS4

Tearaway Unfolded |Media Molecule, PS4

The Artful Escape | Annapurna Interactive, PS4/PS5

The Crew 2 | Ubisoft, PS4

The Last Guardian | Japan Studio, PS4

The Last of Us Remastered | Naughty Dog, PS4

The Last of Us: Left Behind | Naughty Dog, PS4

Tom Clancy’s The Division | Ubisoft, PS4

Uncharted 4: A Thief’s End | Naughty Dog, PS4

Uncharted The Nathan Drake Collection |Naughty Dog, PS4

Uncharted: The Lost Legacy | Naughty Dog, PS4

Until Dawn | Supermassive Games, PS4

WipEout Omega Collection | Clever Beans & Creative Vault Studios, PS4

Dodatkowo w subskrypcji PalyStation Plus Premium dostępny będzie pakiet klasycznych gier, obejmujących zarówno emulowane tytuły ze starszych konsol - pierwszego PlayStation i PSP - jak i remastery produkcji z późniejszych generacji.

Co ciekawe, część gier, które powinny się kwalifikować do tej drugiej kategorii, dostępnych jest w progu Extra (Patapon, LocoRoco). Jak widać Sony traktuje przyjęty przez siebie klucz dość wybiórczo, dzieląc klasyczne produkcje między różnymi progami według sobie tylko znanych kryteriów.

Oczywiście jak wcześniej zapowiadano, w PlayStation Plus Premium na graczy czekają również natywne gry na PlayStation 3. Niestety będą one dostępne wyłącznie w formie streamingu.

PlayStation Plus Premium - lista klasycznych gier:

Ape Escape | Japan Studio, Original PlayStation

Ape Escape 2 | Japan Studio, PS4

Arc The Lad: Twilight of the Spirits | Japan Studio, PS4

Asura’s Wrath | Capcom Co., Ltd., PS3

Bioshock Remastered | 2K Games, PS4

Borderlands The Handsome Collection | 2K Games, PS4

Bulletstorm: Full Clip Edition | Gearbox Publishing, PS4

Castlevania: Lords of Shadow 2 | Konami, PS3

Crash Commando | Creative Vault Studios, PS3

Dark Cloud | Japan Studio, PS4

Dark Cloud 2 | Japan Studio, PS4

Demon’s Souls | From Software, PS3

Devil May Cry HD Collection | Capcom Co., Ltd., PS3

echochrome | Japan Studio, PS3

Enslaved: Odyssey to the West | Bandai Namco Entertainment America Inc., PS3

F.E.A.R. | WB Games, PS3

FantaVision | SIE, PS4

Hot Shots Golf | Japan Studio, Original PlayStation

Hot Shots Golf: Out of Bounds | Japan Studio, PS3

Hot Shots Golf: World Invitational | Japan Studio, PS3

Hot Shots Tennis | Japan Studio, PS4

I.Q. Intelligent Qube | Japan Studio, Original PlayStation

Ico | Japan Studio, PS3

Infamous | Sucker Punch, PS3

Infamous 2 | Sucker Punch, PS3

Infamous: Festival of Blood | Sucker Punch, PS3

Jak 3| Naughty Dog, PS4

Jak and Daxter: The Precursor Legacy | Naughty Dog, PS4

Jak II | Naughty Dog, PS4

Jak X: Combat Racing | Naughty Dog, PS4

Jumping Flash! | Japan Studio, Original PlayStation

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning | THQ Nordic, PS4

LEGO Harry Potter Collection | WB Games, PS4

LocoRoco Cocoreccho! | Japan Studio, PS3

Lost Planet 2 | Capcom Co., Ltd., PS3

MotorStorm Apocalypse | Evolution Studios, PS3

MotorStorm RC | Evolution Studios, PS3

Mr. Driller | Bandai Namco Entertainment Inc., Original PlayStation

Ninja Gaiden Sigma 2 | Koei Tecmo, PS3

Puppeteer | Japan Studio, PS3

rain | Japan Studio, PS3

Ratchet & Clank: A Crack in Time |Insomniac Games, PS3

Ratchet & Clank: Into the Nexus | Insomniac Games, PS3

Ratchet & Clank: Quest For Booty | Insomniac Games, PS3

Red Dead Redemption: Undead Nightmare |Rockstar Games, PS3

Resistance 3 | Insomniac Games, PS3

Rogue Galaxy | Japan Studio, PS4

Siren | Japan Studio, PS4

Super Stardust HD | Housemarque, PS3

Super Stardust Portable | Housemarque, PSP

Syphon Filter | Bend Studio, Original PlayStation

Tekken 2 | Bandai Namco Entertainment Inc., Original PlayStation

Tokyo Jungle | Japan Studio, PS3

When Vikings Attack | Clever Beans, PS3

Wild Arms 3 | SIE, PS4

Worms Armageddon | Team17, Original PlayStation

Worms World Party | Team 17, Original PlayStation

Wreszcie poznaliśmy tytuły, w które gracze będą mogli zagrać w formie ograniczonych czasowo wersji demonstracyjnych. Tutaj lista jest bardzo krótka.

PlayStation Plus - lista gier w wersji próbnej:

Cyberpunk 2077 | CD Projekt, PS5

Farming Simulator 22 | Giants Software GmBH, PS4/PS5

Horizon Forbidden West | Guerrilla, PS4/PS5

Tiny Tina’s Wonderland | 2K Games, PS4/PS5

Uncharted: Legacy of Thieves Collection | Naughty Dog, PS5

WWE 2K22 | 2K Games, PS4/PS5

Co by nie mówić, w obecnej formie oferta nowego PlayStation Plus wygląda dość ubogo. Nie dość, że nie zagramy w najnowsze hity w dniu premiery - o czym wiedzieliśmy już wcześniej - to na dodatek znaczną część katalogu stanowią gry od dawna dostępne w promocyjnych cenach oraz oferowane już w ramach klasycznej wersji PlayStation Plus. Szczególnie martwi niewielka liczba klasycznych tytułów, które miały stanowić główny magnes do wykupienia abonamentu w wersji Premium.

Jeśli tak miałby wyglądać pełny katalog usługi, to mamy mocnego pretendenta do miana rozczarowania roku. Na całe szczęście pozostaje jeszcze cień nadziei. Ubisoft zapowiedział bowiem, że w ramach PlayStation Plus Extra i Essential gracze będą mogli skorzystać z bogatej oferty pakietu Ubisoft+. Wśród gier wymienionych przez wydawcę pojawiły się tytuły, których na blogu PlayStation nie znajdziemy, w tym m.in. Steep, Watch Dogs i Child of Light. Jest więc nadzieja, że Sony zostawiło sobie jeszcze jakiegoś asa w rękawie. Z drugiej strony jeśli to jest lista, którą Japończycy mają zamiar promować nową usługę, to zbyt dużych nadziei bym sobie nie robił.

