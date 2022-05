Chcesz kupić PlayStation 5? Wygląda na to, że lepiej poczekać

Planowałeś zakup nowej konsoli? Warto poczekać! Najwyraźniej już niedługo Sony i Microsoft pokażą odświeżone modele przygotowane do rozdzielczości 8K.

Dwa ostatnie lata na rynku kart graficznych to była istna tragedia. Zarówno modele AMD Radeon, jak i NVIDIA GeForce były trudno dostępne, a ich ceny pieruńsko wysokie. Wszystko za sprawą szaleństwa na kopanie kryptowalut i pandemii COVID-19. Dopiero od niedawna sytuacja się poprawia.

Nowe konsole od Sony i Microsoftu będą gotowe na 8K

Z tego powodu wielu fanów cyfrowej rozrywki przesiadło się na tańsze konsole. Najnowsze modele w sklepach to Sony PlayStation 5 oraz Microsoft Xbox Series X/S z 2020 roku. Mamy jednak już prawie drugą połowię 2022 roku i wygląda na to, że Japończycy i Amerykanie szykują się do odświeżenia oferty.

Dzisiaj w Polsce miejsce miała konferencja TCL, na której pokazano całe zatrzęsienie nowych produktów - telewizory, słuchawki, soundbary i wiele, wiele więcej. Jednak na jednym ze slajdów Chińczycy zdradzili inny, ciekawy szczegół. Mowa o informacjach dotyczących rynku konsol i tego jak firma szykuje się do premier.

Chodzi o generację 9.5 dla Sony PlayStation oraz Microsoft Xbox, czyli odświeżeniu aktualnej serii. W przypadku Japończyków należy zakładać, że chodzi o PlayStation 5 Pro. Nazewnictwo u Amerykanów pozostaje tajemnicą.

TCL twierdzi, że nowe konsole będą stworzone z myślą o rozdzielczości 8K. Ma być to możliwe dzięki układowi graficznemu, który wydajnością będzie odpowiadał AMD Radeon RX 7700 XT, którego jeszcze nie ma na rynku. Acz będzie to prawdopodobnie propozycja korzystająca z architektury RDNA3 i rdzenia Navi 32.

Tak czy siak rozdzielczość 8K to całe zatrzęsienie pikseli do wygenerowania. Tym samym należy zakładać, że taka opcja albo będzie dostępna tylko w prostszych tytułach niezależnych, albo mowa o wykorzystaniu technologii AMD FidelityFX Super Resolution 2.0. Zwłaszcza, że AMD FSR 2.0 okazało się sporym sukcesem.

Premiera nowych konsol już w 2023 roku?

Odświeżone Sony PlayStation 5 oraz Microsoft Xbox Series X/S zobaczymy zdaniem TCL nie wcześniej niż w 2023 roku, z możliwością premiery nawet w 2024 roku. To by pokrywało się zarówno z wcześniejszymi premierami u obu producentów, jak i debiutem architektury AMD Radeon RDNA3.

Oczywiście ani Sony, ani Microsoft oficjalnie nie potwierdzili jeszcze, że takie konsole w ogóle mają mieć premierę. AMD będące producentem układów SoC wykorzystywanych w obu konsolach również milczy.

