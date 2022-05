PlayStation rozczarowuje. Bez nowych zapowiedzi w najbliższym czasie

Chociaż w tym roku nie odbędą się targi E3, to wydawcy i deweloperzy i tak planują w tym czasie duże zapowiedzi. Wyjątkiem jest PlayStation, które najwyraźniej nie ma nic nowego do pokazania.

Kilka tygodni temu organizatorzy Electronic Entertainment Expo, czyli jednych z największych i najważniejszych targów gamingowych, ogłosili, że te w tym roku się nie odbędą. Plany pokrzyżowała pandemia koronawirusa. Zrezygnowano nawet z online'owej wersji wydarzenia.

Kiedy nowe PlayStation State of Play?

Od zawsze E3 były targami, na których pojawiało się mnóstwo zapowiedzi nowych gier od niemal wszystkich deweloperów i wydawców. Co stanie się w tym roku? Microsoft już zapowiedział własne wydarzenie, wspólnie z należącą do niego Bethesdą. Co na to konkurencja? Okazuje się, że nic. Nie jest to informacja oficjalna, ale PlayStation najwyraźniej nie planuje w tym czasie własnego wydarzenia.

Sony ma planować swoją imprezę z serii State of Play dopiero na wrzesień. Według plotek zapowiedziana zostanie wtedy gra Sly Cooper 5. Inne pogłoski mówią też o nowej części InFamous. A co z pozostałymi grami na PlayStation 5? Przecież w tym roku ma zadebiutować God of War: Ragnarok, które wciąż nie otrzymało oficjalnej daty premiery.

Chociaż od zawsze byłem zwolennikiem PlayStation, ze względu na gry ekskluzywne, to na razie Sony nie zachęca do zakupu PS5. Konsola jest z nami już prawie 2 lata, a ciągle brakuje jej ciekawych produkcji. Brak nowych zapowiedzi nie napawa optymizmem. Japończykom może być coraz trudniej konkurować z potęgą Microsoftu, który od lat ciągle się zbroi i ma w swoich rękach Bethesdę, a niedługo do portfolio dojdzie też Activision Blizzard.

Źródło zdjęć: Mohsen Vaziri / Shutterstock.com

Źródło tekstu: wccftech