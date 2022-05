AMD FSR 2.0 tak dobre jak NVIDIA DLSS? A przy tym dostępne dla każdego

AMD nie tylko dogoniło, ale i przegoniło Zielonych. Ich technologia jest równie skalowania obrazu jest równie dobra, a przy tym dostępna dla większej liczby konsumentów.

Dzisiaj na rynku debiutowała nowa technologia od AMD, czyli FidelityFX Super Resolution 2.0. Jest to drugie podejście Czerwonych do upscalingu obrazu w grach. Pierwszym było AMD FSR 1.0. Jest to również odpowiedź na obecne już na rynku rozwiązanie od konkurencji, czyli NVIDIA Deep Learning Super Sampling.

Postęp w AMD FSR 2.0 widoczny jest gołym okiem

Jednak w porównaniu do technologi Zielonych, propozycja od Czerwonych nie wykorzystuje specjalnych jednostek na karcie graficznej. Dzięki temu dostępna jest zarówno na nowych, jak i starych Radeonach, ale również GeForce'ach. AMD twierdzi, że co prawda FSR 2.0 jest trudniejsze w implementacji od FSR 1.0 bo wymaga pracy deweloperów, ale jeśli w grze jest już DLSS to operacja jest dużo prostsza i szybsza.

Czym właściwie jest AMD FSR 2.0 (lub NVIDIA DLSS)? W dużym skrócie chodzi o generowanie obrazu w niższej rozdzielczości niż natywna, ale przy zachowaniu wysokiej jego jakości poprzez inteligentne skalowanie go w górę. Pozwala to osiągnąć większą liczbę klatek na sekundę, czyli tzw. FPS, w grach.

W sieci pojawiły się już pierwsze testy AMD FidelityFX Super Resolution 2.0, a najciekawiej wygląda publikacja redakcji TechpowerUP. Nasi koledzy po fachu sprawdzili nową technologię na układach NVIDIA GeForce by potwierdzić czy faktycznie jest kompatybilna z konkurencją oraz na różnych ustawieniach w grze Deathloop.

Werdykt? AMD dokonało niemożliwego. Po pierwsze skok FSR 2.0 względem FSR 1.0 jest gigantyczny i widoczny gołym okiem. Po drugie FSR 2.0 wygląda zdaniem TechpowerUP tak dobrze jak NVIDIA DLSS. Przynajmniej na ustawieniach "Quality", opcja "Performance" to zwycięstwo technologii Zielonych.

Niestety liczba klatek na sekundę - na tej samej karcie graficznej, w tej samej grze i miejscu testowym - w teście TPU pokazuje, że NVIDIA DLSS oferuje około 5-7% FPS więcej. Warto też podkreślić, że AMD FSR 2.0 ma problem z "ghostingiem", czyli powidokami. Ale na początku tą przypadłość miało również NVIDIA DLSS.

Jak na razie AMD FSR 2.0 możecie przetestować sami we wspomnianej grze Deathloop. Kolejne tytuły pojawią się w najbliższym czasie, znane jest aktualnie osiem konkretnych produkcji i są to:

Asterigos, Delysium

EVE Online

Farming Simulator 22

Forspoken

Grounded

Microsoft Flight Simulator

NiShuiHan

Perfect World Remake

Swordsman Remake

Unknown 9: Awakening

Zobacz: Piekło zamarzło. NVIDIA wchodzi w open source dla GPU na Linuksie

Zobacz: Nowe karty graficzne w sprzedaży. Sprawdzamy ceny w polskich sklepach

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: TechPowerUP

Źródło tekstu: oprac. własne