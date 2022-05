Nowe karty graficzne w sprzedaży. Sprawdzamy ceny w polskich sklepach

Najnowsze karty graficzne pojawiły się już w polskich sklepach. Pora sprawdzić jak wyglądają ich ceny i czy odbiegają od sugerowanych przez AMD wartości.

Wczoraj debiutowały nowe karty graficzne AMD. Mowa o serii Radeon RX 6x50 XT, czyli odświeżenie aktualnej generacji. Czerwoni zaprezentowali trzy różne modele - RX 6650 XT, RX 6750XT oraz RX 6950 XT. Każdy z nich skierowany do innego konsumenta. Zarówno pod względem ceny jak i wydajności.

Dostępność nowych kart AMD jest niewielka, a ceny wysokie

Dokładną specyfikację oraz deklarowaną wydajność w grach możecie znaleźć u nas TUTAJ. Podaliśmy tam też sugerowane przez producenta ceny. Jednak te zawsze są nieco inne na polskim rynku. Nowe karty AMD Radeon pojawiły się już w polskich sklepach. Pora więc rzucić okiem jak kształtują się ich ceny.

Jak na razie w Polsce nowe karty Czerwonych oferują dwa sklepy - x-kom oraz ProShop. Teoretycznie najtańszy z nowych modeli to AMD Radeon RX 6650 XT. Jego sugerowana cena to 399 dolarów, czyli o 20 dolarów więcej niż Radeon RX 6600 XT. Na naszym rynku jednak mowa o przedziale od 2499 do nawet 2839 złotych. Najtańszy jest XFX Ultra QUICK308, Sapphire PULSE Gaming OC oraz MSI Mech X2 OC.

Średni segment cenowo-wydajnościowy to AMD Radeon RX 6750 XT. Jego sugerowana cena to 549 dolarów, czyli o 70 dolarów więcej niż za Radeona RX 6700 XT. W Polsce ta karta graficzna kosztuje aktualnie od 3399 do nawet 4429 złotych! Najtańszy jest PowerColor Red Devil oraz MSI Mech X2 OC, najdroższe zaś znowu propozycje tajwańskiego ASUS-a.

Aktualny flagowiec w ofercie Amerykanów to AMD Radeon RX 6950 XT. Sugerowana cena wynosi 1099 dolarów, czyli o 100 dolarów więcej niż w przypadku Radeona RX 6900 XT. Tutaj dostępne oferty można policzyć na palcach jednej dłoni, a rozstrzał cenowy jest spory. Najtańszy jest PowerColor Red Devil za 6299 złotych. Najdroższy zaś Sapphire Toxic LE z chłodzeniem wodnym - 8699 złotych oraz "zwykły" ASUS TUF Gaming OC za 8899 złotych.

Jak widać dostępność nowych kart graficznych AMD jest jak niewielka, a to rzutuje na ich ceny. Odbiegają one znacząco od sugerowanych. To jednak z czasem powinno się poprawić. Nie ma się też bać o to, że górnicy wszystko wykupią. Energia elektryczna jest aktualnie droga, a wiele krytpowalut straciło mocno na wartości.

