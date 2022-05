Nowe karty graficzne AMD debiutują na rynku. Wiemy już o nich wszystko

Czekałeś na nowe karty graficzne? Już nie musisz! AMD oficjalnie zaprezentowało serię Radeon RX 6x50 XT. Znamy ich pełną specyfikację, sugerowane ceny i wydajność.



Stało się! To koniec domysłów, a wreszcie pora na konkrety. Wszystko za sprawą dzisiejszej premiery kart graficznych AMD skierowanych na rynek konsumencki. Mowa o serii Radeon RX 6x50 XT, czyli odświeżeniu dotychczasowej generacji. Dzięki oficjalnej prezentacji znamy już pełną specyfikację i sugerowane ceny.

Seria AMD Radeon RX 6x50 XT debiutuje na rynku

Zgodnie z wcześniejszymi przeciekami nowe układy to nadal architektura AMD RDNA2 w litografii 7 nm, ale doczekała się ona wyżej taktowanych rdzeni i szybszych pamięci. Osiągnięto to za sprawą wyższego poboru mocy, co niestety skutkuje wyższymi temperaturami pod obciążeniem. Do wyboru są trzy różne modele - AMD Radeon RX 6650 XT, Radeon RX 6750 XT oraz Radeon RX 6950 XT.

Najtańsza karta graficzna to AMD Radeon RX 6650 XT wyceniony oficjalnie na 399 dolarów (o 20 dolarów więcej niż oryginał). Mamy tutaj do czynienia z rdzeniem AMD Navi 23 XT dysponującym 2048 procesorami strumieniującymi. Całość doprawiona 8 GB pamięci VRAM GDDR6 17,5 Gbps na 128-bitowej szynie danych.

Taktowania rdzenia to 2410 MHz w trybie Game i do 2635 MHz w trybie Boost. Deklarowany pobór mocy modelu referencyjnego to 180 W. Karta korzysta z interfejsu PCI Express 4.0 x8.

Średni segment cenowo-wydajnościowy to AMD Radeon RX 6750 XT wyceniony na 549 dolarów (o 70 dolarów drożej niż oryginał). Tym razem mowa o rdzeniu AMD Navi 22 XT dysponującym 2560 procesorami strumieniującymi. Pamięć VRAM to 12 GB typu GDDR6 18 Gbps na 192-bitowej szynie danych.

Zegar GPU to 2495 MHz w trybie Game i do 2600 MHz w trybie Boost. Deklarowany pobór mocy ma sięgać przynajmniej 250 W. Tutaj na szczęście mowa już o pełnoprawnym interfejsie PCI Express 4.0 x16.

Królem i zwieńczeniem tej generacji ma być AMD Radeon RX 6950 XT wyceniony na 1099 USD (o 100 dolarów więcej niż oryginał). Korzysta on z rdzenia AMD Navi 21 KXTX wyposażonego w 5120 procesorów strumieniujących. Pamięć VRAM to zawrotne 16 GB typu GDDR6 18 Gbps na 256-bitowej szynie danych.

Taktowania rdzenia wynoszą 2100 MHz w trybie Game i do 2310 MHz w trybie Boost. Deklarowany pobór mocy karty to 335 W, a karta graficzna korzysta z interfejsu PCI Express 4.0 x16.

W wewnętrznych testach AMD najnowsze karty wychodzą zwycięsko z pojedynku zarówno z poprzednimi modelami Czerwonych, jak i bezpośrednią konkurencją ze strony Zielonych. Przynajmniej w przypadku gier.

Potwierdzają to pierwsze niezależne testy w rozdzielczości FullHD (1920 x 1080 pikseli). W 1440p oraz 4K sytuacja już się nieco zmienia i to NVIDIA wychodzi na prowadzenie. Niestety AMD Polska nie była zainteresowana dostarczeniem nam sampli testowych.

