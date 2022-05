Kryptowaluty wracają do łask. Algrotym LHR złamany na Linuksie

Liczyłeś na koniec kopania kryptowalut i tanie karty graficzne w sklepach? Nic z tego! Programiści odblokowali pełną wydajność układów NVIDIA GeForce RTX 3000. Już nie tylko na Windowsie, ale i na Linuksie.



Dwa dni temu na łamach Telepolis dzieliliśmy się z Wami złą nowiną. Mianowicie deweloperzy od NiceHash złamali algorytm LHR. Jest to specjalne zabezpieczenie na najnowszych kartach NVIDIA GeForce RTX 3000. W momencie wykrycia, iż układ używany jest to kopania kryptowalut obniżana znacząco jest jego wydajność.

Brak LHR oznacza 100% wydajności w kopaniu Ethereum

Do tej pory częściowo obchodzono LHR, ale nigdy nie udawało się uzyskać 100% wydajności. A opisywany miner od NiceHash miał wadę - działał tylko na systemach Windows. Sporo górników wykorzystuje w swoich koparkach specjalne dystrybucje Linuksa, które stworzone zostały z myślą o kopaniu i zarządzaniu GPU.

I tutaj cały na biało wchodzi NebuMiner, zwany też po prostu NBMiner. W wersji 41.0 dodano pełne obejście dla LHR, tak by uzyskać 100% mocy karty graficznej w kopaniu. Program działa zarówno na Windowsie, jak i Linuksie. Sprawdzono to na sterownikach 512.15 i 510.60 - inne mogą mieć problemy ze stabilnością.

Skuteczność NBMinera została już potwierdzona przez wielu górników i osoby zajmujących się kopaniem. Nie jest to żaden wirus, a w pełni działające rozwiązanie.

Niestety zarówno NiceHash, jak i NebuMiner to programy z zamkniętym kodem. Nie ma więc jak podejrzeć rozwiązań obu deweloperów. Zastanawiające jest jednak, że obie grupy złamały LHR niemal w tym samym momencie. Oczywiście nie wykluczone, że po prostu programiści się ze sobą komunikowali. Jak w każdej branży sporo osób najbardziej nią zainteresowanych się po prostu ze sobą zna.

Raczej nie ma co szukać tutaj teorii spiskowych, jakoby NVIDIA maczała w tym palce. Karty graficzne od miesięcy tanieją za sprawą drożejącej energii elektrycznej i taniejących kryptowalut. Dotyczy to również układów AMD Radeon, które nigdy takich zabezpieczeń jak LHR nie miały.

Co więcej nadal są modele jak GeForce RTX 3050 czy RTX 3080 12 GB, które są ograniczane przez LHR. Korzystają prawdopodobnie z nowszego, nie złamanego jeszcze algorytmu. I zapewne to jego, lub jeszcze lepsza wersja, trafi do serii NVIDIA GeForce RTX 4000 mającej ukazać się jeszcze w tym roku.

Zobacz: Karty graficzne znów podrożeją? Winne kryptowaluty

Zobacz: Kolejny producent potwierdza. Nowe karty AMD Radeon będą gorące

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: NebuMiner

Źródło tekstu: VideoCardz,