Karty graficzne znów podrożeją? Winne kryptowaluty

Czeka nas katastrofa? Złamano algorytm zabezpieczający LHR. Oznacza to, że karty graficzne NVIDIA GeForce zyskały pełną wydajność w kopaniu kryptowalut.

Czym są kryptowaluty wiedzą już nie tylko entuzjaści nowych technologii, ale i zwykli Kowalscy. W końcu towarzyszą one nam już od wielu lat, a o największej z nich - Bitcoinie (BTC) - mówiło się też radiu czy telewizji. Jak przy każdej tego typu okazji wielu pozwoliły się one szybko wzbogacić, zaś inni potracili całe swoje majątki.

To koniec LHR na kartach graficznych NVIDIA GeForce?

Jedną z grup, która z pewnością gardzi kryptowalutami są gracze komputerowi. Górnicy wykupując ze sklepów karty graficzne sprawili, że ich ceny były szalenie wysokie, a dostępność niska. Sytuację pogorszyła tylko pandemia COVID-19. W ostatnich miesiącach zaczęło się to poprawiać. Niestety nie mamy dobrych wieści...

NiceHash poinformowało o całkowitym złamaniu algorytmu LHR. Mowa o zabezpieczeniu NVIDII wprowadzonym w kartach graficznych z serii GeForce RTX 3000, które skutecznie obniżało wydajność, gdy wykryto kopanie kryptowalut. Do tej pory było ono częściowo obchodzone, ale teraz odblokowywana jest już cała moc układu.

Brzmi zbyt pięknie, by było prawdziwe? Cóż, kolejne redakcje technologiczne, ale i youtuberzy zajmujący się komputerami i/lub kopaniem donoszą, że rozwiązanie od NiceHash faktycznie działa i nie jest zwykłym wirusem jak we wcześniejszych tego typu doniesieniach. Ma jednak kilka haczyków.

Zobacz: Test GeForce RTX 3090 Ti. Potwór w każdym tego słowa znaczeniu

Po pierwsze odblokowanie LHR działa tylko na systemach Windows (część górników korzysta ze specjalnych dystrybucji Linuksa), a po drugie dotyczy tylko algorytmu DaggerHashimoto (Ethash).

Co więcej posiadacze GeForce RTX 3050 i RTX 3080 12 GB muszą obejść się smakiem - te karty graficzne korzystają prawdopodobnie z nowszej wersji LHR, która jeszcze nie została złamana.

Na jaki skok wydajności można liczyć? Cóż, serwis VideoCardz mówi o wzroście z 85 MH/s do zawrotnych 117 MH/s w przypadku modelu NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti.

Czy to oznacza, że karty znowu znikną ze sklepów i/lub ich ceny będą pieruńsko drogie? Niekoniecznie! To dobra nowina dla kopiących nadal górników. Ale biorąc pod uwagę aktualne ceny energii elektrycznej oraz dość niskie ceny popularnych kryptowalut to raczej nikt nie będzie teraz masowo wykupywał kart graficznych.

Zobacz: Nvidia przegięła. Sroga kara za krypto

Zobacz: AMD Radeon RX 6x50 XT: Znamy wydajność w grach

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: VideoCardz, NiceHash, ShutterStock

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne