Test GeForce RTX 3090 Ti. Potwór w każdym tego słowa znaczeniu

Jaka jest w tym momencie najwydajniejsza karta graficzna dla graczy? Odpowiedź jest prosta. To GeForce RTX 3090 Ti, którego miałem okazję przetestować w wersji Gainward Phantom. To potwór w każdym tego słowa znaczeniu.

Rynek kart graficznych powoli wraca do normy. Średnie ceny za modele Radeon RX 6000 i GeForce RTX 3000 są już tylko o kilkanaście procent wyższe niż kwoty rekomendowane. Chociaż dociera do nas kilka niepokojących informacji, które mogą zwiastować podwyżki cen, to na razie nie ma co panikować. Możemy cieszyć się, że w tym momencie jest tak, jak jest. Przecież jeszcze kilka miesięcy temu wiele osób zapowiadało, że kryzys przeciągnie się aż do 2023 roku.

Przy okazji, w momencie wciąż spadających cen, NVIDIA przygotowała nową premierę. Chodzi o model GeForce RTX 3090 Ti, który może i na papierze wiele od zwykłego RTX-a 3090 (bez Ti) się nie różni, ale i tak jest w tym momencie najmocniejszą grafiką dla graczy. Ceny są oczywiście ogromne i kształtują się mniej więcej w przedziale 11-12 tys. zł, czyli sumy, za którą można kupić bardzo dobry komputer. Chętnych na ten model na pewno nie będzie dużo, ale znajdą się wariaci, którzy będą chętni wydać taką kwotę. Czy warto? Mam nadzieję, że po testach Gainward GeForce RTX 3090 Ti Phantom będę w stanie na to pytanie odpowiedzieć.

Gainward GeForce RTX 3090 Ti Phantom – specyfikacja

Karta graficzna GeForce RTX 3090 Ti bazuje na układzie GA102, czyli w teorii tym samy, na którym NVIDIA buduje modele RTX 3090 oraz RTX 3080 Ti. Różnica polega na tym, że w najnowszej konstrukcji jest on po raz pierwszy w pełni odblokowany. Oznacza to 10752 jednostki CUDA, czyli całe 256 więcej niż w modelu bez Titanium w nazwie. Oprócz tego mamy tutaj 336 jednostek teksturujących TMU (8 więcej niż w zwykłym RTX 3090) oraz 112 rasteryzujących ROP. Specyfikację uzupełniają 24 GB pamięci GDDR6X 21 Gbps, co pozwoliło na zwiększenie przepustowości z 936 do 1008 GB/s.

Sam rdzeń GA102 produkowany jest w litografii 8 nm w fabrykach Samsunga. Przy 28 mld tranzystorów zajmuje on powierzchnię 628 mm2. Taktowanie bazowe wynosi 1,67 GHz, więc jest aż o 270 MHz wyższe niż w modelu RTX 3090. Z kolei częstotliwość podwyższona Boost dobija do 1,86 GHz w modelach referencyjnych i 1,89 GHz w testowanym modelu Gainward Phantom. To wszystko powinno się przełożyć na wyższą wydajność, ale oznacza też wyższe zużycie energii. Standardowo TDP karty wynosi aż 450 W, ale w przypadku Gainwarda zostało ono podwyższone do 460 W. Oznacza to konieczność zasilania za pomocą pojedynczej wtyczki PCIe Gen 5 lub aż trzech 8-pinowych przewodów PCIe (poprzez specjalną przejściówkę, która znajduje się w zestawie).



Jeśli chodzi o chłodzenie, to mamy tutaj do czynienia ze standardową konstrukcją w modelach z serii Phantom, czyli trzema wentylatorami o średnicy 90 mm każdy oraz rurkami cieplnymi, które bezpośrednio stykają się z rdzeniem. Chłodzenie znacząco wykracza poza obrys płytki PCB, ale nie ma w tym nic dziwnego. Wentylatory działają w trybie półpasywnym i uruchamiają się dopiero, jak rdzeń osiągnie temperaturę 60 stopni Celsjusza. Nie brakuje też czarnego backplate’u z anodyzowanego aluminium oraz podświetlenia RGB LED, którym można sterować z poziomu dedykowanej aplikacji. Warto też wspomnieć o przełączniku BIOS, bowiem do wyboru są dwa – ustawiony na maksymalną wydajność i drugi pod lepszą kulturę pracy. Karta ma wymiary 314 × 137 mm i zajmuje 2,7 slota w obudowie komputera.

Rdzeń: Ampere GA102 (RTX 3050),

Taktowanie GPU: 1670 MHz (bazowo), 1890 MHz (Boost)

Proces technologiczny: 8 nm (Samsung),

Pamięć: 24 GB GDDR6X 21 Gbps,

Szyna pamięci: 384-bitowa,

Przepustowość pamięci: 1008 GB/s,

Jednostki CUDA: 10752,

Jednostki RT: 84,

Jednostki Tensor: 336,

Jednostki ROP: 112,

Interfejs: PCI-Express 4.0 x16,

Złącza: 3 × DisplayPort 1.4a, 1 × HDMI 2.1,

Zasilanie: 3 × 8-pinowa wtyczka PCIe (przez przejściówkę) lub jedna 16-pinowa PCIe Gen 5,

Wymiary: 314 × 137 mm (2,7 slota),

Gwarancja: 24 miesiące,

Cena: około 11500 zł.



Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o)