Karty graficzne są rekordowo tanie. Prym wiodą układy AMD

Czekałeś z wymianą karty graficznej? Teraz jest na to bardzo dobry moment! Zarówno propozycje AMD Radeon, jak i NVIDIA GeForce od kilkunastu miesięcy nie były tak tanie. Chociaż niestety nadal nie jest idealnie.

Podstawą niemal każdego zestawu komputerowego - bez różnicy czy do gier, czy do pracy - jest procesor i karta graficzna. Kupno pierwszego z wymienionych nie było i nie jest problemem. Walka między AMD, a Intelem od kilku lat jest zaciekła i obaj producenci oferują wydajne, atrakcyjnie wycenione CPU na każdą kieszeń. Co i rusz dostajemy więcej rdzeni i obsługę nowych standardów.

Karty graficzne AMD i NVIDII dawno nie były tak tanie!

Gorzej jednak sprawa wygląda z kartami graficznymi. W ostatnich dwóch latach zarówno układy NVIDIA GeForce, jak i AMD Radeon były trudno dostępne w sklepach, a ich ceny były szalenie wysokie. Powód? Między innymi szaleństwo na kopanie kryptowalut, pandemia COVID-19 i zamykane zakłady produkcyjne w Azji, drogi transport morski. Wygląda jednak na to, że wszystko wraca powoli do normy.

Serwis 3DCenter opublikował kolejny raz aktualny wykres cen dla kart graficznych. Obejmuje on najnowsze generacje, czyli układy AMD Radeon RX 6000 oraz NVIDIA GeForce RTX 3000. Oparty jest na 9 największych sklepach w Niemczech i Austrii , a więc dobrze obrazuje sytuację w Europie.

Zgodnie z tymi danymi układy Zielonych kosztują średnio już "tylko" 119% sugerowanej przez producenta ceny, zaś w przypadku propozycji od Czerwonych to średnio 112% MSRP. Tak tanio nie było od 16 miesięcy.

Patrząc na ostatnie dane wyraźnie widać utrzymujący się trend spadkowy. Jeszcze na początku stycznia 2022 mowa była o cenach wynoszących 185% MSRP za karty graficzne GeForce RTX 3000 oraz 178% MSRP za układy Radeon RX 6000. W lutym było to już 157% i 145%, a w marcu spadło to do 125% w obu przypadkach.

Co jest powodem takich obniżek? Drożejąca energia elektryczna i spadek ceny popularnych kryptowalut względem szczytów w ubiegłym roku, a to skutkuje zmniejszeniem zainteresowania kopaniem "cyfrowego złota". Tym samym w sklepach jest większa dostępność różnych modeli. Mowa więc o standardowym prawie popytu i podaży - im więcej dostępnego dobra, tym niższe są jego ceny.

Wielkimi krokami zbliżają się też premiery nowych generacji kart graficznych. Mowa o około 6 miesiącach. Prócz tego lada moment, bo w maju, AMD odświeży serię Radeon RX 6000 o wydajniejsze modele RX 6x50.

Mimo wszystko firmy NVIDIA i AMD nie zdecydowały się na obniżenie sugerowanych cen, ani nie uruchomiły akcji promocyjnych gdzie karty byłyby dostępne w pakiecie z głośnymi grami AAA, co zawsze miało miejsce przy końcu żywotności danej generacji kart graficznych.

Źródło zdjęć: Shutterstock, 3DCenter

Źródło tekstu: oprac. własne