Intel ARC A770: Znamy wyniki wydajności karty dla zwykłych komputerów

Po laptopach przyszła pora na komputery stacjonarne. Mowa o kolejnych kartach graficznych od Intela i wydajności modelu ARC A770. Czy jest na co czekać?

W tym roku czeka nas sporo premier nowych procesorów i kart graficznych do komputerów stacjonarnych i laptopów. Jednak prawdopodobnie jednym z ciekawszych wydarzeń będzie debiut nowych produktów od Intela. Wbrew pozorom nie mówimy o CPU, a układach graficznych. Dokładniej o serii Intel ARC Alchemist.

Wydajność Intel ARC A770 pozostawia wiele do życzenia

Niebiescy zaprezentowali już pod koniec marca najtańszą serię skierowaną do laptopów, czyli Intel ARC 3. A dokładniej modele A350M i A370M. Na mocniejsze warianty - Intel ARC 5 i ARC 7 - oraz propozycje do komputerów stacjonarnych przyjdzie nam poczekać przynajmniej do lata 2022. Wygląda jednak na to, że są one już niemal gotowe, a Amerykanie przeprowadzają ostatnie testy i szykują sterowniki.

W bazie wyników programu pomiarowego Geekbench pojawił się bowiem ciekawy wpis. Dotyczy on testu układu Intel ARC A770, czyli zewnętrznej karty graficznej montowanej w slocie PCI Express na płycie głównej. Sparowany on był z procesorem Intel Core i5-9600K. Jest to przedstawiciel 9. generacji nazwanej Coffe Lake, którą często pracownicy Niebieskich wykorzystują w swoich wewnętrznych testach.

Intel ARC A770 wyposażony będzie w 32 rdzenie Xe, a więc 512 jednostek CU i zostanie sparowany z 16 GB pamięci VRAM. Taktowanie rdzenia w opisywanym teście wynosiło 2400 MHz, a więc zaledwie 200 MHz więcej niż niż w podstawowym modelu Intel ARC 3 dla laptopów. Pobór mocy ma wynosić 175 W lub więcej.

A jak przekłada się to na wydajność? Nieciekawie. 85 585 punktów w teście OpenCL to mało, mniej nawet niż laptopowy NVIDIA GeForce RTX 3060 z 89 012 punktami. A w końcu nie jest to demon wydajności. Z ostatecznymi wnioskami warto jednak wstrzymać się do oficjalnej premiery. Nie wiemy na jakim etapie był zarówno testowany Intel ARC A770, ani sterowniki graficzne. Dużo tutaj jeszcze może się zmienić.

Pytanie też czy zobaczymy wyższe modele, jak Intel ARC A780, który pojawiał się we wcześniejszych przeciekach? Tak czy siak taka wydajność dla wielu osób będzie wystarczająca, zwłaszcza w przypadku rozdzielczości Full HD czy tytułów sieciowych. Dużo ważniejsza okaże się cena, jaką zobaczymy w sklepach.

Źródło zdjęć: VideoCardz

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne