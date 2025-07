Revolut z nowością w Polsce. Tylko siedzisz i liczysz wpadające punkty

Revolut rozpoczął udostępnianie programu korzyści RevPoints dla klientów w Polsce . W programie Revolut, do którego przystąpiło już 10 milionów Europejczyków , punkty naliczają się przy każdej transakcji kartą debetową . Program można aktywować we wszystkich planach Revolut, także w bezpłatnym planie Standard.

RevPunkty można zbierać na kilka sposobów, ale najprostszy to płacenie kartą debetową Revolut . Tak zebrane punkty można wymieniać w aplikacji Revolut na mile w programach ponad 40 linii lotniczych (1 punkt to 1 mila), ofertę saloników lotniskowych, bilety komunikacji miejskiej w ponad 50 miastach Polski , zniżki na noclegi hotelowe i lokalne atrakcje, pakiety danych mobilnych dzięki Revolut eSIM , zakupy w sklepach z pomocą Revolut Pay i wiele innych benefitów, których lista stale się powiększa.

RevPunkty można też gromadzić na specjalne okazje np. podwyższenie klasy miejsca w samolocie lub użyć natychmiast, do bieżących wydatków. Przykładowo, 20-minutowy bilet transportu miejskiego w Warszawie można w aplikacji Revolut opłacić 95 punktami i w ten sposób autobusem, tramwajem lub metrem pojechać za darmo (oszczędzając 3 zł 40 groszy). Można też opłacić bilet częściowo gotówką a w części punktami , np. przeznaczając 56 punktów, obniżyć koszt biletu do 1 zł 40 groszy (oszczędzając 2 zł).

Program RevPoints jest dostępny we wszystkich planach Revolut, ale im wyższy plan, tym lepszy przelicznik: 1 punkt nalicza się za każde 50 zł wydane w planach Standard i Plus, 20 zł w planie Premium, 10 zł w planie Metal i 5 zł w planie Ultra (10x szybciej niż w Standard). u.

Dodatkowo, punkty naliczą się z a każdy wydatek podróżny z pomocą Revolut Noclegi i Revolut Atrakcje (do 2 punktów za każde wydane 5 zł), oraz zakupy z funkcją Sklepy i Revolut Pay (do 20 punktów za każde wydane 5 zł w popularnych sklepach jak Temu, Lego lub Nike).

Punkty można też zbierać utrzymując minimalne saldo w Pockets (punkty naliczane są codziennie, pieniądze można wypłacić w każdej chwili). Przykład: w planie Ultra 12,500 zł przechowywane w Pockets przez rok da 2700 punktów (to odpowiednik 2700 mil lotniczych lub 337,50 zł rabatu na hotel). Okazyjnie, RevPunkty będzie można też zdobywać. podejmując specjalne Wyzwania, np. „dokonaj 150 transakcji do 4 października, by zyskać 3000 punktów”.