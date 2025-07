Niecałe 64 złote. Za tyle kupisz popularny kontroler z efektem Halla

Dryfowanie analogów to poważny problem, z którym mierzyli się użytkownicy konsoli Nintendo Switch. Jest to też problem, z którym nigdy nie spotkają się użytkownicy pada GameSir Nova Lite. A to dlatego, że ten wykorzystuje w nich efekt Halla. I chociaż technologia ta w kontrolerach nie jest niczym nowym, to zwykle występuje w bardzo drogich urządzeniach. Ten pad natomiast kupicie za niecałe 64 złote.