Biedronka wymiata. To urządzenie ostatnio Polacy kupują jak szaleni

Kiedyś kostkarka nie była tak pożądanym urządzeniem, jakim jest teraz. Producenci wręcz prześcigają się w designie oraz cenie tego sprzętu. Tymczasem, Biedronka wie, że urządzenie mieszczące się na blacie i nie zajmujące zbyt dużo miejsca ma największe szanse na sprzedażowy sukces.

W dniach od 16 do 22 lipca 2025, kostkarkę do lodu KaringBee, dostaniemy w Biedronce za 329 złotych. Cena regularna tego urządzenia to 599 zł, zatem warto się pospieszyć. Kostkarka występuje w wersji białej oraz czarnej, a szacowany czas dostawy ze sklepu internetowego to zaledwie 1-3 dni.

Kostkarka ta ma wiele zalet, ale główną z nich jest fakt, że jest ona kompaktowa. Model w kolorze białym to wręcz idealne połączenie nowoczesnego designu, wydajności oraz wygody. Nie zajmuje zbyt wiele miejsca i jest łatwa do przechowywania. Z łatwością przygotujemy w niej świeży lód i to w dwóch rozmiarach. Do wyboru, do koloru! Wystarczy podłączyć urządzenie do prądu, napełnić zbiornik wodą i wybrać rozmiar kostek. Pierwsza porcja lodu będzie gotowa już po 6 minutach.