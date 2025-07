Przy tym wyniku Tesla wygląda blado. Rywal pędzi jak szalony

Waymo z rekordem

Waymo jeszcze w styczniu 2023 roku mogło pochwalić się milionem przejechanych mil. W połowie 2024 roku ta liczba urosła do 25 milionów. W marcu tego roku, Waymo przekroczyło barierę 70 milionów mil, by w ostatnim miesiącu przekroczyć 100 milionów. Jest to progres, do którego nie potrafił zbliżyć się żaden z konkurentów.