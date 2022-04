Test MSI MEG Z690 UNIFY: Królewska płyta główna dla Intel Alder Lake

Pora na test jednej z rzekomo najlepszych płyt głównych dla procesorów Intel Alder Lake-S. Czy MSI kolejny raz udało stworzyć się topową platformę? Do kogo skierowany jest model MEG Z690 UNIFY, ile kosztuje i co oferuje? Tego i wiele więcej dowiecie się dzisiaj na Telepolis!

Najnowsze procesory w ofercie Intela to 12. generacja, czyli rodzina o nazwie Alder Lake-S. Jej premiera rozbita była na dwie części. Wpierw w listopadzie 2021 roku doczekaliśmy się droższych, odblokowanych jednostek z możliwością podkręcania, a następnie na początku 2022 roku pojawiły się tańsze, zablokowane propozycje.

MSI MEG Z690 UNIFY nie straszne najszybsze pamięci RAM DDR5

Oczywiście jak to zwykle bywa, tak i tym razem potrzebna była zmiana płyty głównej. Nie tylko ze względu na nowe, większe gniazdo CPU w postaci Intel LGA 1700, ale również zatrzęsienia nowości. Niebiescy bowiem zaoferowali nam litografię 10 nm, hybrydową architekturę big.LITTLE, wsparcie pamięci RAM DDR5 i interfejsu PCI Express 5.0 oraz wiele, wiele więcej.

Nowe platformy korzystają z jednego z czterech głównych chipsetów – Intel H610, B660, H690 lub Z690. Jest co prawda jeszcze Intel Q670, ale nie stworzony został z myślą o rynku konsumenckim. Dzisiaj skupimy się na Intel Z690, a dokładniej na topowej płycie głównej prosto z Tajwanu, która go wykorzystuje. Jest to jedna z lepszych, jak nie najlepsza, platforma dla Intel Alder Lake-S. Mowa o modelu MEG Z690 UNIFY od MSI.

MSI MEG Z690 UNIFY to płyta główna w formacie ATX, która stworzona została z myślą o entuzjastach. Obsługuje ona oczywiście wszystkie procesory z 12. generacji, ale najlepiej sprawdzą się tutaj odblokowane jednostki, które mamy zamiar porządnie podkręcić. Ułatwić to ma rozbudowane UEFI, potężna i dobrze chłodzona sekcja zasilania, ekran POST, diody sygnalizujące czy fizyczne przyciski na laminacie. Nie zabrakło też rozbudowanego panelu I/O, szeregu akcesoriów, dobrego kontrolera sieciowego oraz topowego kodeka audio. Specyfikacja prezentuje się następująco:

Format : ATX;

: ATX; Gniazdo : Intel LGA 1700;

: Intel LGA 1700; Chipset : Intel Z690;

: Intel Z690; Sekcja zasilania : 21-fazowa, chłodzona;

: 21-fazowa, chłodzona; Laminat : 8-warstwowy, klasy serwerowej;

: 8-warstwowy, klasy serwerowej; Złącza PCIe : 2x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 3.0 x4;

: 2x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 3.0 x4; Złącza SATA : 6x SATA III;

: 6x SATA III; Złącza M.2 : 4x PCIe 4.0 x4 2280, 1x PCIe 3.0 x4 2280;

: 4x PCIe 4.0 x4 2280, 1x PCIe 3.0 x4 2280; Kontroler sieciowy : 2x Intel I225-V (2.5 Gbps);

: 2x Intel I225-V (2.5 Gbps); Kodek audio : Realtek ALC4080;

: Realtek ALC4080; Panel I/O : Przycisk Clear CMOS i Flash BIOS, 2x USB 2.0, PS/2, USB 3.2 Gen 2x2 typu C, 7x USB Gen 3.2 Gen 2, 2x RJ-45, złącza antenowe, sześć portów audio;

: Przycisk Clear CMOS i Flash BIOS, 2x USB 2.0, PS/2, USB 3.2 Gen 2x2 typu C, 7x USB Gen 3.2 Gen 2, 2x RJ-45, złącza antenowe, sześć portów audio; Inne : Radiatory dla SSD M.2, ekran POST, diody sygnalizujące, fizyczne przyciski, punkty pomiarowe, metalowy backplate, zewnętrzna antena WiFi i Bluetooth, wzmocnione sloty PCIe;

: Radiatory dla SSD M.2, ekran POST, diody sygnalizujące, fizyczne przyciski, punkty pomiarowe, metalowy backplate, zewnętrzna antena WiFi i Bluetooth, wzmocnione sloty PCIe; Cena: około 2949 złotych

Źródło zdjęć: Telepolis