AMD Radeon RX 6x50 XT: Znamy wydajność w grach

Poznaliśmy oficjalne wynik wydajności nowych kart graficznych AMD Radeon w popularnych grach. Pora przekonać się czy jest na co czekać.

Informacje dotyczące nadciągających kart graficznych AMD Radeon RX 6x50 XT zalewają nas każdego dnia. Poznaliśmy już ich wygląd, sugerowane ceny, specyfikację czy wysoki pobór mocy. Mowa też była o wydajności w programach syntetycznych. Jednak do tej pory najważniejsza informacja dla wielu osób była nadal tajemnicą.

Nowe Radeony zadebiutują 10 maja 2022

Mowa o oczywiście o wydajności w prawdziwym świecie, a nie programach syntetycznych. Na nasze szczęście w sieci pojawiły się szczegółowe wyniki wszystkich trzech modeli w wielu popularnych grach AAA. Mowa między innymi o Assassin's Creed Valhalla, Battlefield V, Cyberpunk 2077 czy DOOM Eternal.

Prezentowane wyniki wydajności pochodzą z oficjalnej prezentacji AMD przygotowanej na premierę, co zostało już potwierdzone przez osoby mające dostęp do slajdów. Testy przeprowadzano na platformie korzystającej z procesora AMD Ryzen 5800X3D na płycie głównej z chipsetem X570. Zastosowane sterowniki to oprogramowanie w wersji 22.10-220411n w przypadku kart AMD i 512.15 dla układów NVIDIA.

Odświeżone AMD Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT i RX 6650 XT zestawione zostały z oryginalnymi, wolniejszymi Radeonami RX 6900 XT, RX 6700 XT i RX 6600 XT. Prócz tego nie zabrakło NVIDIA GeForce RTX 3090, RTX 3070 i RTX 3060. AMD jednak nie zdecydowało się porównać swojego flagowca do topowej propozycji do konkurencji, czyli GeForce RTX 3090 Ti.

Skok wydajności jest zauważalny, ale raczej niewielki. Mimo wyżej taktowanych rdzeni i szybszych pamięci VRAM oraz większego poboru mocy nowe układy czerwonych oferują średnio od 2% do 7% wydajności więcej.

AMD Radeon RX 6950 XT vs RX 6900 XT = +4% wydajności

AMD Radeon RX 6750 XT vs RX 6700 XT = +7% wydajności

AMD Radeon RX 6650 XT vs RX 6600 XT = +2% wydajności

Dokładna liczba klatek na sekundę w grach wygląda następująco. Warto jednak pamiętać, że są to wewnętrzne testy, a sporo z tych tytułów to produkcje zoptymalizowane pod AMD. Z ostatecznymi wnioskami warto wstrzymać się do 10 maja 2022 roku. To właśnie wtedy planowana jest premiera nowych układów oraz zejście embargo na ich niezależne testy w wykonaniu redakcji i youtuberów technologicznych.

Zobacz: Intel obiecał, ale słowa nie dotrzymał. Ponownie

Zobacz: Autorskie modele Radeonów RX 6x50 XT będą prądożerne

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: AMD, VideoCardz

Źródło tekstu: Wccftech, oprac. własne