Autorskie modele Radeonów RX 6x50 XT będą prądożerne

Planujesz zakup najnowszej karty graficznej AMD Radeon? W takim razie może czekać Cie jeszcze wymiana zasilacza, bo będą to prądożerne układy!

Premiera nowych kart graficznych AMD jest już na wyciągniecie ręki. Układy Radeon RX 6x50 XT mają pojawić się w sklepach lada dzień, a dokładniej 10 maja 2022 roku. Tym samym w sieci pojawia się coraz więcej plotek i przecieków. Część z nich pochodzi od testerów, a inne od samych partnerów Czerwonych.

Chcesz nowego Radeona? Przygotuj się na 3 złącza zasilające!

Do tej pory poznaliśmy już wstępną wydajność nowych układów w popularnym programie 3DMark, ich sugerowane ceny oraz wygląd autorskich modeli Biostara. Dzisiaj przyjrzymy się jak prezentują się wersje od innych producentów. Wbrew pozorom udostępnione zdjęcia zdradzają jedną ważną informację.

Do sklepów trafią trzy różne nowe modele kart graficznych AMD. Będzie to Radeon RX 6650 XT, RX 6750 XT oraz RX 6950 XT. Względem dostępnych do tej pory przedstawicieli rodziny RDNA2 otrzymamy wyżej taktowane rdzenie i pamięci RAM, co skutkuje oczywiście wyższym poborem mocy.

Wygląda jednak na to, że partnerzy AMD idą na całość. Serwis VideoCardz opublikował zdjęcia autorskich modeli Radeona RX 6950 XT od firm takich jak ASRock, MSI czy Sapphire. Wszystkie z nich wyposażono w aż trzy złącza zasilające. U dwóch pierwszych producentów to 3x 8-pin, a u Sapphire to 2x 8-pin + 1x 6-pin.



Warto przypomnieć, że ten standard jest w stanie zapewnić do 150 W. Mnożąc to razy trzy mamy już 450 W, a jeszcze do 75 W może zostać pobrane ze złącza PCI Express na płycie głównej.

Referencyjny model AMD Radeon RX 6950 XT względem RX 6900 ma pobierać o 35 W więcej (335 vs 300 W), a Radeon RX 6750 XT względem RX 6700 XT o 20 W więcej (250 vs 230 W). Należy jednak pamiętać, że autorskie wersje zawsze cechują się większym poborem mocy ze względu na bardziej rozbudowane PCB, fabryczne OC i podświetlenie RGB LED. Szczegóły poznamy już lada moment.

